Airc premia Cristina Donadio: nella serata per la ricerca all’Hotel De Bonart raccolti 13 mila euro

Una serata speciale per la ricerca promossa da Fondazione Airc Comitato Campania. Si è svolta martedì 2 all’Hotel De Bonart Naples e rientra nel ricco calendario degli eventi dedicati al sessantesimo anniversario di Airc e che ha consentito di raccogliere oltre 13 mila euro, fondi che contribuiranno a sostenere il lavoro di oltre 5 mila ricercatori impegnati in progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Tra gli ospiti della serata l’attrice Cristina Donadio, ambassador Airc dal 2020 e attualmente tra i protagonisti di “Nessun uomo è un’isola”, documentario prodotto da RAI Documentari per esplorare il percorso visionario e coraggioso di Fondazione Airc attraverso le parole di ricercatori, medici, persone che hanno vissuto l’esperienza con la malattia, testimonial che ne sono diventati autentici portavoce per coinvolgere il grande pubblico. Un racconto lungo 50 minuti disponibile su RaiPlay.

Nel corso della serata la presidente del Comitato Campania Fondazione Airc Roberta Buccino Grimaldi ha consegnato a Cristina la medaglia celebrativa di Airc “per aver dato coraggio e speranza, attraverso il racconto della sua esperienza con la malattia, a coloro che stanno affrontando una diagnosi di cancro. Per essersi messa a disposizione della Fondazione in numerose occasioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, contribuendo con la sua voce e il suo impegno a sostenere il lavoro dei nostri 5mila ricercatori”.

Il ruolo della comunità Airc

La presidente ha poi ricordato il ruolo centrale di Airc per la ricerca oncologica nel nostro Paese e ha sottolineato l’importanza del sostegno di donatori e volontari: “Voglio ringraziare l’Hotel De Bonart Naples per la straordinaria ospitalità e per il sostegno alla nostra serata. Un ringraziamento particolare per la costante vicinanza va a Costanzo Jannotti Pecci, ceo del Caracciolo Hospitality Group, a Pasquale Sorrentino e al nostro partner istituzionale Banco Bpm. Un sincero grazie a tutte le persone che hanno contribuito al successo del nostro evento. Grazie anche a iniziative come queste possiamo garantire le risorse necessarie per supportare la migliore ricerca oncologica. Solo in questo ultimo anno, AIRC ha destinato oltre 141 milioni a 673 progetti innovativi, 90 borse di studio per giovani talenti e 8 programmi speciali. Mi fa piacere sottolineare la qualità della ricerca oncologica della nostra Regione dove attualmente AIRC finanzia 52 progetti di ricerca e 4 borse di studio con un investimento di oltre 6 milioni di euro. Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Campania, allo straordinario impegno dei nostri volontari e alla generosità dei nostri donatori”.

Ricerca in Campania: la testimonianza di Enza Lonardo

A sottolineare l’importanza di Airc per la crescita e l’affermazione dei talenti della ricerca in Campania è, invece, intervenuta la dottoressa Enza Lonardo, ricercatrice presso l’Istituto di Genetica e Biofisica ‘Adriana Buzzati Traverso’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e titolare di un bando SIS (Southern Italy Scholars) sul tumore al pancreas. Questo specifico finanziamento offre ai ricercatori sotto i 45 anni la possibilità di avviare o consolidare un laboratorio di ricerca oncologica indipendente nelle regioni meridionali del nostro Paese. “Il cancro al pancreas è una malattia molto complessa che pone molte sfide. Purtroppo, i tempi della ricerca non vanno di pari passo coi tempi della malattia, ma in questi ultimi anni ho assistito a straordinari avanzamenti. Grazie al finanziamento AIRC ho potuto mettere in piedi il mio laboratorio per dare voce alle mie idee e cercare di contribuire a riempire i tasselli ancora mancanti di questo enorme puzzle che è la progressione tumorale”.

Il Comitato Campania

Il Comitato Campania di Fondazione AIRC, presieduto da Roberta Buccino Grimaldi, è attivo dal 1985 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2025 per la Campania sono stati deliberati 6.152.202 euro per il sostegno di 52 progetti di ricerca e 4 borse di studio. (Dati aggiornati al 07 gennaio 2025).

La Fondazione

Fondazione AIRC. Da 60 anni affrontiamo il cancro. Insieme. Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema di selezione rigoroso e trasparente, AIRC finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo così ad aumentare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e 2020). In questi sei decenni, ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Una comunità composta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali garantisce una presenza capillare sul territorio. Parte integrante del mondo AIRC è IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC inoltre diffonde la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimenti su airc.it. Dati aggiornati a gennaio 2025.