“Airo”, ecco il primo robot giocattolo dotato di intelligenza artificiale

Il mondo dei giochi educativi si arricchisce con l’arrivo di Airo il primo robot giocattolo con intelligenza artificiale capace di imitare e memorizzare i movimenti in tempo reale, dedicato ai bambini a partire dai 9 anni prodotto da Clementoni, azienda leader nel settore dei giocattoli educativi Airo, acronimo di Artificial Intelligence Robot, vera e propria svolta nel campo della robotica educativa, rappresenta il primo traguardo del progetto AI4Edugaming, sviluppato in sinergia con l‘Università di Macerata, la software house Ubisive Srl e ‘Il Faro’, Società Cooperativa Sociale.

L’iniziativa AI4Edugaming, avviata quest’anno, si propone di esplorare le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo dei giochi educativi. Grazie al supporto della Regione Marche e alla vittoria del bando europeo “Ricerca e sviluppo per innovare le Marche” Clementoni ha sviluppato nuove tecnologie volte a rendere il gioco un’esperienza sempre più coinvolgente e istruttiva trasformando il modo in cui i bambini apprendono e si divertono giocando. “Con Airo abbiamo voluto creare un prodotto che non solo intrattiene, ma che insegna, stimola la creatività e incoraggia lo sviluppo di competenze logiche, rendendo il gioco, sempre di più un fondamentale strumento educativo, in piena continuità con la storia della nostra azienda” afferma Giovanni Clementoni, A.d. di Clementoni. “Siamo fieri di portare sul mercato un prodotto di straordinaria innovazione tecnologica, che si distingue per la sua capacità di integrare nel giocattolo in modo responsabile e naturale l’intelligenza artificiale, ponendo sempre al centro l’esperienza di divertimento e apprendimento dei bambini”. Airo può essere assemblato dal bambino ed è dotato di 6 motori che gli consentono di muoversi nello spazio ed imitare movimenti e gesti. Grazie a una connessione Bluetooth con una app dedicata e a delle reti neurali, i piccoli giocatori possono insegnargli nuovi gesti e associarli a comandi vocali, creando un’esperienza di gioco personalizzata e in continua evoluzione. Le modalità di interazione offerte da Airo spaziano dall’apprendimento delle basi della programmazione, alle attività sportive con accessori come guantoni da boxe e una mini-mazza da golf, fino alla possibilità di creare divertenti video-dance. Questa varietà di funzionalità consente lo sviluppo di competenze logiche, creative e motorie. Non solo un robot, ma una porta d’accesso verso un modo nuovo di imparare giocando, dove creatività e competenze tecniche si incontrano per preparare i bambini alle sfide di domani. I primi test sul campo hanno evidenziato non solo l’efficacia del nuovo prodotto, ma anche l’entusiasmo mostrato dai giovani utenti, che hanno apprezzato le funzionalità sia ricreative che educative di Airo. Grazie a questo successo iniziale, l’azienda prevede che il lancio di Airo possa portare a un incremento significativo della linea “Scienza e Gioco”, con una proiezione di crescita del 20% nel segmento della robotica educativa. Questo risultato non solo amplifica l’offerta educativa dell’azienda, ma rappresenta anche un passo decisivo verso il futuro dell’apprendimento interattivo, sostenuto dall’uso intelligente e responsabile della tecnologia.