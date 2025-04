Aitho, a Catania un Hub per lo sviluppo dell’IA

La Vecchia Dogana di Catania, storico edificio ottocentesco situato all’interno del porto, si trasforma in un moderno Hub dedicato all’intelligenza artificiale. Nasce così Vecchia Dogana Hub, un centro di riferimento per l’innovazione, pensato per favorire l’incontro tra imprese e realtà tecnologiche già attive sul territorio.

Il progetto è promosso da Aitho, punto di riferimento nel Mezzogiorno per le tecnologie emergenti e per chi le sviluppa. Fin dall’inizio, il network conterà circa 15 aziende, tra cui: Mono Madfarm, Giorgio Commercialisti, Edgemony, Studio Scacciante & Associati.

L’intelligenza artificiale sarà il motore di trasformazione in settori chiave come il manifatturiero, il design, la ricerca accademica, la sostenibilità e l’innovazione sociale.

Il debutto ufficiale è fissato per il 30 maggio 2025, con un evento dal titolo evocativo: Catan.IA.