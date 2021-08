Aiuti alle aziende del turismo, il ministro Garavaglia firma decreto da 400 milioni

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto che destina più di 400 milioni alle categorie del turismo colpite dalla pandemia. In particolare, si legge in una nota del ministero, alle strutture ricettive (finora escluse dai ristori specifici) vanno 200 milioni. Di questi, 50 milioni sono riservati agli alberghi con un fatturato superiore ai 10 milioni. Con lo stesso decreto, poi, vengono definite anche le modalità di controllo per chi riceve le risorse pubbliche. Vengono introdotti controlli a campione ed in caso di dichiarazioni non veritiere. Per i controlli il ministero del Turismo potrà avvalersi della Guardia di Finanza