Aiuti alle microimprese, Caf Nazionale del Lavoro chiede proroga del bando

l centro di raccolta 202D del Caf Nazionale del Lavoro scrive al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere la riapetura dei termini del bando per gli aiuti alle microimprese. “Abbiamo molti extracomunitari tra i nostri clienti – si legge nella missiva – e spesso si tratta di persone che a stento hanno un telefono cellulare a cui fare riferimento per le informazioni. Peraltro – spiegano ancora – in tanti non hanno un conto corrente quindi per loro è impossibile accedere ai benefici del bando, pur avendone i requisiti”.