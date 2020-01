Al Bano: “Io e Romina saremo a Sanremo”

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – di Alisa Toaff

Al Festival di Sanremo ”io e Romina ci saremo”. E’ quanto rivela all’Adnkronos Al Bano. Accordo raggiunto quindi con la Rai. ”Lo scoglio da superare -spiega Al Bano- era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi”. Al Bano e Romina saliranno sul palco dell’Ariston la prima sera del Festival come ‘ospiti d’onore’, spiega il cantante: “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al festival di Sanremo, quei brani che sono diventati anche internazionali” e un inedito scritto da Cristiano Malgioglio e rivisitato da Romina Power dal titolo ‘Raccogli l’attimo’. Al Bano rivela anche che il suo sogno sarebbe quello di fare l’ospite d’onore ”però dopo entro in gara da solista”, ribadendo quindi che per lui il Festival è ‘la gara’.

Sulle polemiche che si stanno abbattendo su questo 70esimo Festival di Sanremo Al Bano sottolinea: “Ma a Sanremo ci stanno sempre. Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza (Francesca Sofia Novello, ndr), per ‘passo indietro’ intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama di quell’uomo (Valentino Rossi, ndr) per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall’idea che la donna debba stare a casa a cucinare”. Quanto a Junior Cally Al Bano ammette: “Giuro su Dio non so chi sia!”.