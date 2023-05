Al Bano, ottant’anni il 18 maggio: show all’Arena di Verona

Ottant’anni e non sentirli. Al punto da essere ancora protagonista non solo in tv ma anche sui giornali, soprattutto quelli ad alto contenuto di gossip. Parliamo di Al Bano che, il prossimo 18 maggio, spegnerà le sue prime ottanta candeline. Un evento che diventerà anche una festa televisiva grazie a uno show che si terrà proprio il 18 all’Arena di Verona. Comunque andranno le cose, la ricorrenza è importante e merita di essere festeggiata come si deve da un artista che, giusto per citare un paio di numeri, nella sua lunga carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. La carriera di Albano Antonio Carrisi (questo il suo vero nome) nasce quando, trasferitosi dalla natia Cellino San Marco a Milano, inizia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Seguono la televisione con il “Settevoci” di Pippo Baudo (nel 1966) e il primo grande successo musicale con “Nel sole” (1967).