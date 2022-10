Al Blu di Prussia le immagini “Fuori dal Tempo” di Gian Paolo Barbieri

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Nella Galleria “Al Blu di Prussia” di Napoli, alla mostra “Fuori dal Tempo”, sono esposte le ultime opere del fotografo Gian Paolo Barbieri, artista molto noto, nato a Milano nel 1935. Fin da bambino Barbieri fu attratto dai cartoni animati giapponesi e dagli Ufo Robot, incuriosito dalle civiltà lontane. Dal 1996 lavora anche con le case editrici creando copertine per i libri in nuova uscita. Da ragazzo studiò a Roma e a Milano ma si recò anche per un lungo periodo a Parigi. Tornato in Italia fondò una sua piccola compagnia, “Il Trio” e iniziò a lavorare come assistente del noto Thomas Kublin, fotografo di moda di Harper’s Bazar. I suoi interessi erano legati ai paesi lontani: alla Polinesia, al Madagascar… fotografando le persone nei particolari, anche i loro tatuaggi, per scoprire la singolarità di questo popolo per lui nuovo, lontano, completamente estraneo. Dopo il 1964 Barbieri iniziò a pubblicare sulla rivista “Novità”, la così detta “Vogue Italia”, le sue immagini di moda e dei suoi incontri con le civiltà orientali. Già nel 1968 dalla nota rivista “Stern” venne classificato come uno dei 14 migliori fotografi di moda al Mondo. Progredì in modo tale che, nel 2018, ha ricevuto un premio come il miglior fotografo su scala mondiale. In altro ambito, nel 2001 partecipò alla creazione del film “Aida degli alberi” musicato da Ennio Moricone e diretto da Guido Manulli. Le sue esplorazioni fotografiche nei mari del Sud erano state pubblicate in tre volumi: “Madagascar” del 1997, “Taity Tattoos” nel1998, ed “Equator” nel 1999. Altre notizie ci dicono che nel 2004 iniziarono le sue pubblicazioni con Licia Troisi in “Cronache del Mondo emerso” dove reinterpretava anche la mitologia greca, mostrandoci ancora il suo amore per quei personaggi che conservava dall’infanzia. L’artista è anche autore di molte copertine di libri, selezionati dalla rivista internazionale “Spectrum”. Nelle numerose polaroid in mostra ammiriamo le sue creazioni e nel filmato che la Galleria ci espone vediamo l’Artista in persona chiarire il significato delle sue ultime opere, spiegandole attivamente in modo che noi possiamo godere della novità dei personaggi raffigurati dall’autore, delle immagini riprese e della loro origine poiché effettivamente “Fuori dal Tempo”, la mostra, per quanto possa essere costituita da immagini semplici, terse ed ampie, in grado anche di rivelare “l’occhio dell’anima” rispecchiando un mondo diverso, in un espressionismo toccante, necessita per noi dei chiarimenti che l’autore ci porge su quel mondo lontano. La creatività di questo personaggio, eccezionale fotografo, attrae i visitatori della nostra nota Galleria che ci offre le nuove opere, da osservare per comprendere un mondo lontano, dissomigliante dal nostro, per noi complesso ma raggiunto gradevolmente dalla fotografia dal geniale artista Gian Paolo Barbieri.