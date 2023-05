Al Blu di Prussia le opere di Pizzi Cannella

di Maria Tartarone Realfonzo

Al Blu di Prussia, nello storico Palazzo dei Mannajuolo, che accanto alla bellissima scalinata di via Dei Mille fu progettato per creare con via Filangieri un fondale scenico ancora oggi ammirabile, dal 27 aprile fino al 28 ottobre sono in mostra le opere dell’artista Pizzi Cannella raccolte con il titolo “Canzone”.

Si tratta di opere di pittura, realizzate in tecniche varie. Tra queste le più ampie sono i “Vasi dei pesci”, oli su tela, alcuni di cm 74 per 100, che meravigliano per i colori brillanti eseguiti su uno sfondo soprattutto azzurro.

Immagini stupefacenti sono anche le “Maruzzelle”, eseguite proprio per la città di Napoli, oli su tela per lo più di cm 80 per 45, disegni raffiguranti corpi femminili avvolti in abiti aderenti dai colori contrastanti, chiari e scuri. Queste immagini vogliono ricordare la città che nei suoi luoghi, come il Gambrinus, accoglieva nobili illustri, e che con le sue musiche suscitava interesse straordinario ed oggi, oltre che per la sua storia, interessa per il luogo allusivo a momenti creativi insuperabili.

La mostra, a cura della storica Maria Savarese – che ha conosciuto recentemente l’artista, romano di origine – mi ha ricordato alcune opere di Osman Yousefzada, che ho rivisto in un recente catalogo del Berengo Studio, la nota Galleria di Venezia, che sembrano oggetti avvolti in sacchi di plastica, proprio come i “Vasi di pesci” di Pizzi Cannella. Opere stimolanti in me la stessa sensazione piacevole suscitata dal Catalogo curato dalla storica Maria Savarese nella sua introduzione alla mostra “Canzone”, che vediamo attualmente a Napoli.

Tornando a Pizzi Cannella, disse una volta: ”I vasi sono i contenitori che considero preziosi, che sanno contenere la grandezza di una civiltà in tutti i suoi particolari, fin dai Profumi”.

Per quanto riguarda l’arte di Pizzi Cannella, di cui si può vedere in Galleria anche un breve filmato, è forse naturale che le tecniche artistiche, totalmente diverse, non possano essere raffrontabili, l’una all’altra, tuttavia non è la prima volta che un’opera mi colpisca, nel volerla paragonare ad un’altra, ed esprima sensazioni e stimoli piacevoli, come può succedere per alcune opere di “Canzone” scelte dal Direttore Mario Pellegrino e dal proprietario del sito Giuseppe Mannajuolo.

Certamente la mostra accoglie gli spettatori e li soddisfa, accompagnata da un elaborato e suggestivo Catalogo (Editori Paparo), con in copertina “Maruzzella”, un’immagine stimolante della cultura napoletana, che Pizzi Cannella ha voluto rappresentare.