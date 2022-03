Al Borgo, Partenope Experience guida alla scoperta della medioevale Molinara

Un occasione per riscoprire o svelare luoghi ricchi di storia e tradizioni a due passi da casa. E’ il concetto di “staycation“, ovvero, la vacanza dietro casa o gita fuori porta. Un’opportunità per sostenere l’economia locale e valorizzare il patrimonio e le eccellenze del territorio. Il progetto “Al Borgo” ideato dall’associazione Partenope Experience, vuole promuovere il turismo culturale in Campania attraverso itinerari nei piccoli borghi senza tempo, alla riscoperta del nostro territorio.

Descrizione

La medioevale Molinara nell’Alto Sannio, sorge su una collina di tufo, immerso tra oliveti e vigneti. L’antico abitato chiamato Rione Terra, abbandonato per molti anni, è stato restituito alla comunità dopo un significativo ripristino storico e architettonico.

Conservare le rovine del passato per salvaguardarne la memoria e proteggerne il futuro. Delimitato da una cinta muraria, il borgo in pietra calcarea ha forma pentagonale con 5 torri poste agli angoli.

Tra stretti vicoli e scalette spiccano la Chiesa di Santa Maria dei Greci, una rarità architettonica del territorio meridionale, il Palazzo feudale costruito dai Longobardi, Palazzo Ionni costruito nel 1700 dall’omonima famiglia gentilizia e i ruderi della chiesa di San Bartolomeo e del suo campanile.

Un’esperienza emozionale e percettiva che coinvolge tutti gli organi sensoriali.

Dalla fruizione degli spazi architettonici all’esplosione di colori degli uliveti secolari, patrimonio unico di biodiversità. Dal gusto stuzzicato da deliziosi piatti preparati nel ristorante “Al Borgo” al profumo del territorio incontaminato.

Attraverso l’osservazione, l’esplorazione del territorio, potremo trasformare le sensazioni visive, olfattive, gustative e tattili in nuove conoscenze.

Prenotazioni

Entro venerdì 1 aprile alla mail partenopexperience@gmail.com o chiamando il numero Whatsapp 3663191005

Organizzazione

Tipo di Evento: visita guidata

Nome evento: Al Borgo Molinara

Data evento: 3 aprile 2022

Dove: Borgo di Molinara

Programma: visita del borgo antico di Molinara, degustazione olio e pranzo, trasporto in bus.

Link evento: https://fb.me/e/4Q9SOwovD

Costi

Quota evento (adulti) €39,00 – (ragazzi\e Under 15anni) €30,00