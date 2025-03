Al Cardarelli un robot per orientare i pazienti all’interno della struttura

Innovazione tecnologica all’ospedale Cardarelli di NAPOLI dove arriva il robot C1. Il dispositivo, pensato per la riapertura del Padiglione G, affiancherà il personale nell’accoglienza e nell’orientamento dei pazienti all’interno della struttura. C1 sarà presente nella zona di accesso agli ambulatori, dove fornirà informazioni sulla posizione e sul piano delle visite specialistiche. Per garantire la tutela della privacy, il sistema di intelligenza artificiale del robot non verrà utilizzato nella gestione dei dati dei pazienti. C1 aiuterà i pazienti a raggiungere la loro destinazione e a ridurre i tempi di attesa per le richieste di informazioni, la sua introduzione rientra in un progetto di digitalizzazione volto a migliorare l’accessibilità ai servizi.

Nell’esercizio delle funzioni sarà affiancato da volontari del servizio civile che supporteranno i cittadini nell’usarlo al meglio. “Il robottino all’ingresso va di pari passo con quelle che sono le tematiche di umanizzazione e di avvicinamento alle persone – spiega il direttore generale del Cardarelli, Antonio d’Amore -. Oggi i pazienti ci chiedono delle risposte, delle informazioni, a volte andando anche al di là di quelle che sono le loro competenze: chi viene a visitarsi in ospedale ha già passato la visita di ‘Mister Google’ e pensa che una domanda fatta ad un computer possa risolvere i suoi problemi di salute. Non funziona così: noi cerchiamo di andare vicini al paziente, quando è possibile anche usando la tecnologia che deve essere a supporto della medicina accompagnandola, ma non può certo sostituirsi a essa”.