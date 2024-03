Prime avvisaglie di campagna elettorale in vista del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, che si terrà il prossimo giugno. Matteo Renzi sceglie un’immagine ed un messaggio minimal per posizionarsi nel mercato del marketing elettorale. “Al centro, con Renzi” è il claim. Fondo azzurro e strisce tricolori ai due lati del testo. In basso soltanto il suo sito: matteorenzi.it. Primi bus avvistati a Napoli, all’altezza del trafficatissimo Corso Umberto I.