Al cineteatro La Perla l’anteprima di ’A Muzzarell, film d’esordio del fotografo Diego Santangelo

Arriva in unica anteprima mercoledì 23 novembre al cineteatro La Perla (Via Nuova Agnano, 35) alle ore 20.30 “’A Muzzarell’”, il film d’esordio di Diego Santangelo, regista di spot televisivi e documentari, già noto fotografo di moda e di celebrità come i calendari del Calcio Napoli per la casa di produzione Santangelo Studios, con i giovanissimi Daniele Aiello e Martina Varriale, Pietro Juliano, Francesco Verde, Anna Marigliano, Elvira Pinto, Justin Mauriello, Angella Solla, Mariano Montesano e Gennaro Cicale, prodotto da Santangelo Media Studios, con il supporto del Ministero della Cultura e del Corto Flegreo e il patrocinio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Comune di Pozzuoli. Questa la trama: due dodicenni, Daniele e Martina, si ritrovano a compiere un viaggio che parte da Castel Volturno e approda nei Campi Flegrei, nel tentativo di portare l’ultima mozzarella alla nonna di Daniele, che, come ultimo desiderio sul letto di morte chiede di assaggiare la mozzarella del figlio, allevatore di bufale. L’on the road si trasforma in un viaggio intimo e pericoloso per i due ragazzi, che si troveranno a confronto con realtà estremamente difficili (spacciatori, prostitute) ma anche alla scoperta di se stessi, attraverso la continua apparizione di personaggi in grado di prenderli per mano e condurli verso la giusta direzione.

Il film, scritto da Naomi Sally e Diego Santangelo, prodotto da Naomi Sally Santangelo e Beniamino Manferlotti di Santangelo Media Studios, executive producer Marica Di Matteo, con il supporto del Ministero della cultura e del Festival Corto Flegreo e con il patrocinio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del comune di Pozzuoli, ha coinvolto più di 60 figurazioni ed è stato realizzato in soli otto giorni di riprese percorrendo più di 400 km. Aiuto Regia Desirée Caputi, fotografia di Gerardo Mastrogiovanni, costumi di Valeria Mauriello, location manager Mariagrazia Siciliano e Giuseppe Servillo – Liberass Corto Flegreo, montaggio Diego Santangelo, casting di Casting Kids e Casting Napoli.