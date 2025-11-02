Al Cira il futuro degli aerei cargo: la Campania incontra il consorzio Radia

Il Cira, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini, ha ospitato giovedì 30 ottobre una giornata di confronto dedicata al programma internazionale Radia – WindRunner, promosso da un consorzio americano ed europeo per lo sviluppo di un velivolo cargo di grandissime dimensioni, pensato per il trasporto di carichi eccezionali. Il progetto WindRunner si pone l’obiettivo particolarmente ambizioso di arrivare entro quattro anni ai primi test di volo, e di avviare entro sei la produzione del velivolo.

L’iniziativa, promossa dal Dac, Distretto aerospaziale della Campania, era mirata ad offrire al consorzio l’opportunità di conoscere da vicino il sistema regionale dell’alta formazione e della ricerca tecnologica aerospaziale, attraverso la presentazione delle principali realtà accademiche e dei centri di ricerca territoriali. La giornata si è aperta con la presentazione del Cira e con la visita alle sue principali infrastrutture di test. È seguita poi l’illustrazione per grandi linee del progetto Radia e la rassegna delle capacità consolidate nei settori chiave della ricerca aerospaziale delle università (Federico II, Vanvitelli, Parthenope e Salerno), e dei centri di ricerca campani (Enea, Inaf, Corista, istituti del Cnr).

“L’incontro al Cira – si legge in una nota – ha rappresentato un’occasione strategica per mettere in relazione il network campano della ricerca e dell’innovazione con un programma internazionale di grande rilievo, aprendo nuove prospettive di cooperazione per università, centri di ricerca e fornitori della filiera regionale”.

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua

Il Cira è una società pubblico-privata, con sede a Capua, in Campania, partecipata dal Cnr (socio di maggioranza), enti pubblici locali e da industrie del settore. Il Presidente del Centro è Tommaso Edoardo Frosini, Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e figura di rilievo nel panorama giuridico e istituzionale italiano.

Il Cira ha ricevuto dal Governo l’incarico di realizzare e gestire il Programma nazionale di ricerca aerospaziale, grazie al quale possiede ora la più grande dotazione di infrastrutture di ricerca in campo aerospaziale in Italia, con impianti di prova unici al mondo e laboratori all’avanguardia, e svolge attività in molteplici ambiti di ricerca. L’aggiornamento del PRO.R.A, nel 2020, ha segnato l’avvio di un nuovo ciclo pluriennale costituito da progetti strategici di ricerca e nuovi laboratori e impianti sperimentali nei settori dell’aviazione sostenibile e sicura, dell’advanced air mobility, dell’accesso allo spazio e dell’esplorazione spaziale, dei nuovi sistemi di propulsione aeronautica e spaziale, dell’osservazione della Terra e del volo suborbitale e stratosferico.