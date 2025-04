Al Comicon Napoli il MiC presenta le Carte Cultura: 500 euro per i nati nel 2006

Il ministero della Cultura parteciperà alla 25ª edizione di Comicon Napoli – Festival Internazionale della Cultura Pop, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio “La presenza del ministero alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione della cultura e favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni”, si sottolinea in una nota. In quest’ottica, il MiC presenterà durante l’evento le Carte Cultura, “strumenti fondamentali per incentivare l’interesse dei ragazzi verso il mondo culturale e supportarne le passioni, incluso l’universo del fumetto. Un’iniziativa che testimonia il riconoscimento, da parte del ministero, del valore delle arti visive e narrativa nella formazione culturale dei più giovani”. Nel Padiglione 2, lo stand istituzionale del MiC accoglierà i visitatori offrendo informazioni dettagliate sulla Carta della Cultura Giovani e sulla Carta del Merito, “due misure pensate per facilitare l’accesso a un’ampia gamma di beni e servizi culturali. Tra questi: fumetti, manga e graphic novel – linguaggi ormai imprescindibili della cultura pop e tra i più amati dal pubblico giovane”. Destinate agli studenti nati nel 2006, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito offrono a ciascuno un contributo del valore di 500 euro, da utilizzare per l’acquisto di prodotti e attività culturali. I fondi possono essere spesi, oltre che per fumetti e manga, anche per biglietti teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici (anche digitali), musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Le due Carte sono cumulabili e disponibili fino al 30 giugno 2025. Ciascuna è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui il beneficiario effettua la registrazione sulla piattaforma ufficiale.