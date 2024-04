Al Comicon protagonista il sociale, ospiti sei associazioni. Nel segno dell’inclusività, domani “Gioia di vivere”

A Comicon nel segno dell’inclusività, della sostenibilità, della creatività e dell’innovazione. Al Festival Internazionale della Cultura Pop, in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, protagonisti anche un gruppo di bambini e ai ragazzi di sei associazioni, ospiti dell’atteso appuntamento giovanile per vivere ore di giochi e divertimento. All’associazione Tutticolori, già coinvolta lo scorso anno, si sono aggiunte le associazioni Asd Kodokan Sport Napoli,, Asso.Gio.Ca Associazione gioventù cattolica, Asd Baskinsieme, Oltrelastrada Laboratorio di educativa territoriale, Obiettivo Napoli Onlus. Le attività sono sostenute dal main sponsor Alcott. “Quest’anno abbiamo abbiamo voluto allargare l’opportunità ai bambini e ragazzi di altre cinque associazioni, convinti che, creare momenti di divertimento sia fondamentale in un percorso educativo grazie al quale, con l’impegno degli operatori, le giovani e giovanissime generazioni hanno possibilità di immaginare e partecipare alla costruzione di un mondo migliore” spiega Francesco Colella. Domani giornata conclusiva dedicata alla creatività con l’iniziativa “Gioia di vivere”, rivolta a giovani creatori di contenuti ‘dinamici e divertenti’ ai quali verrà offerta un’opportunità di lavoro.Tra loro ne saranno infatti selezionati alcuni a cui sarà affidata la realizzazione di contenuti per i canali social ufficiali dello sponsor.