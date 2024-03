Prima dell’inizio della seduta sul conflitto Israele-Hamas

Roma, 25 mar. (askanews) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha osservato un minuto di silenzio per rircordare le vittime dell’attacco alla sala concerti di Mosca in cui sono morte 137 persone.Il rappresentante del Giappone, attuale presidente dell’organo delle Nazioni Unite composto da 15 Paesi membri, ha chiesto a tutti i presenti di alzarsi in piedi all’inizio della sessione sul conflitto tra Israele e Hamas.