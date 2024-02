Al Csm un minuto di silenzio per l’avvocato Vincenzo Siniscalchi

Il vicepresidente Del Consiglio superiore della magistratura (Csm, Fabio Pinelli, in apertura del plenum ha ricordato l’avvocato Vincenzo Siniscalchi “grande penalista napoletano e consigliere del CSM dal 2006 al 2010” e ha chiesto un minuto di raccoglimento, a cui si è associato tutto il Plenum, dopo aver ascoltato il ricordo dei tre consiglieri togati napoletani.

Consigliere Tullio Morello ha sottolineato “l’eccellenza di un avvocato che ha fatto bene sia all’avvocatura che alla magistratura ” e “lo straordinario tratto umano”; una vita sempre in prima linea “e’ morto a 92 anni mentre stava parlando ad un convegno di costituzione e di diritti, temi che lo hanno sempre appassionato”. Nel suo intervento la consigliera Domenica Miele ha ricordato la figura dell’ex parlamentare e ex membro del Csm come “principe del foro e pilastro dell’avvocatura napoletana”, “un’esistenza interamente spesa per l’avvocatura, per la politica, per la formazione”; ha il merito di “aver fatto crescere culturalmente tanti avvocati e tanti magistrati, coniugando sempre nei suoi interventi diritto e cultura. Appena quindici giorni fa aveva voluto discutere in aula per l’ultima volta, a conferma di una tempra ed di uno spirito sempre vivo ed indomito”. Vincenzo Siniscalchi è stato anche un uomo di cultura. “Raffinato cultore delle arti e del cinema. L’avvocato Siniscalchi era figura amata e rispettata a sinistra, la sua area politica, che l’ha portato alla Camera dei Deputati, ma anche a destra, dove era riconosciuto il suo valore umano e professionale. Ci mancherà il suo impegno per il Paese e per la città di Napoli, la sua sensibilità – ha continuato – sempre attenta ai diritti, il suo entusiasmo e la sua passione per la vita in tutte le sue espressioni”. Anche il Consigliere Edoardo Cilenti ha voluto celebrare la memoria di “un raffinato giurista e grande uomo di cultura”. “Un uomo che lascia una traccia indelebile per l’impegno profuso nel mondo della giustizia, di cui ha esaltato i valori più profondi”. Tantissimi i suoi meriti, tra cui quello di aver sempre ricercato e costruito un proficuo dialogo con la magistratura per il bene delle Istituzioni”.