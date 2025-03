Al “Custodians Earth Solutions Symposium” le analisi sull’impatto delle microplastiche sulla salute umana

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati di Montecitorio, la conferenza stampa di presentazione del The Custodians Earth Solutions Symposium, congresso internazionale dedicato all’analisi dell’impatto delle microplastiche sulla salute umana, e alla presentazione di soluzioni concrete per ridurne la diffusione. Il congresso, organizzato da BioDesign Foundation in collaborazione con la Marina Militare e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, è in programma il 3 aprile 2025 a Roma EUR, presso il Salone delle Colonne.

Durante la conferenza sono intervenuti i rappresentanti di BioDesign Foundation e dei suoi partner istituzionali: Marina Militare, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, oltre a delegati dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. I relatori hanno sottolineato la necessità di affrontare con urgenza il tema dell’inquinamento dovuto alle microplastiche, fornendo dati preoccupanti: ogni anno vengono infatti prodotti oltre 400 milioni di tonnellate di plastica, ma solo una piccola percentuale (9%) viene riciclata correttamente. 100 milioni di tonnellate finiscono invece in natura, frammentandosi in particelle invisibili che contaminano aria, acqua e alimenti, provocando danni alla salute umana e alla biodiversità.

Tra i partner che supportano BioDesign Foundation e che prenderanno la parola al Symposium ci sono anche realtà come NaturaSì ed Enespa, entrambe coinvolte nella ricerca e attuazione di soluzioni concrete da adottare per far fronte all’inquinamento da microplastiche – un tema che verrà affrontato all’interno di un panel dedicato. In particolare, l’azienda specializzata nel campo dell’alimentazione sana e biologica condivide la missione di BioDesign di promuovere la salute delle persone, a partire dagli alimenti che scelgono. Dall’altra parte, il gruppo Enespa propone un sistema di riciclo chimico della plastica comunemente non riciclabile, con l’obiettivo di chiuderne il ciclo di vita secondo i principi dell’economia circolare, riportandola alla materia originale e permettendone un nuovo utilizzo.

The Custodians Earth Solutions Symposium non rappresenta solo un momento di confronto, ma una vera e propria chiamata all’azione: sarà infatti il primo passo di un percorso che culminerà con The Custodians Plastic Race Italy, la più grande operazione di clean-up mai pianificata su scala nazionale, in programma dal 6 al 12 ottobre 2025. Un evento in cui verranno mobilitate istituzioni, aziende, scuole, federazioni sportive, associazioni e volontari, per un’azione collettiva senza precedenti volta a ripulire il territorio italiano dai rifiuti plastici.

“La crisi delle microplastiche richiede una risposta concreta e coordinata – ha commentato Roberto Guerini, Presidente di BioDesign Foundation –.Solo attraverso un impegno condiviso possiamo ripristinare l’equilibrio ambientale e promuovere una nuova consapevolezza”. The Custodians Plastic Race è un format innovativo di clean-up, concepito per essere replicabile su scala globale grazie a materiali informativi, video tutorial e webinar. Dalla sua fondazione nel 2021, BioDesign Foundation con i Custodi del Futuro ha già raccolto oltre 800.000 chilogrammi di plastica.

– foto ufficio stampa Green Media Lab –

(ITALPRESS).