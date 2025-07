Al Di Meola in concerto sul Vesuvio per la XXX edizione di Pomigliano Jazz

La vetta del vulcano più famoso al mondo diventa il palcoscenico dell’esclusiva esibizione di Al Di Meola alla XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. Il chitarrista, compositore e produttore statunitense è il grande protagonista del concerto al tramonto sul cratere del Vesuvio, in programma sabato 26 luglio, in duo con il chitarrista Peo Alfonsi.

L’ormai classico evento sul Gran Cono del Vesuvio – tra gli spettacoli più attesi dell’estate musicale in Campania – vede in scena quest’anno un autentico eroe delle sei corde. Un compositore prolifico che spazia dal jazz alla world music, dalla fusion al rock, con oltre 10 milioni di album venduti, quattro dischi d’oro, due dischi di platino e numerose nomination ai Grammy.

Un musicista acclamato in tutto il mondo che ha collezionato oltre 30 album come leader e collaborato con grandi artisti in diversi ambiti. Tra i tanti, il supergruppo Return to Forever di Chick Corea, il celebre trio di chitarre acustiche con John McLaughlin e Paco de Lucia o il trio Rite of Strings con il bassista Stanley Clarke e con il violinista Jean-Luc Ponty. Ma anche incontri con nomi del calibro di Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock, solo per citarne alcuni.

Nato in New Jersey da una famiglia di origini italiane (di Cerreto Sannita), Al Di Meola è senza dubbio uno dei chitarristi più influenti della scena contemporanea. La sua straordinaria tecnica, sia con la chitarra acustica che con quella elettrica, gli ha conferito uno status regale non solo tra gli appassionati dello strumento.

Per questo suggestivo concerto sul Vesuvio, a quota 1200 metri, Al Di Meola con Peo Alfonsi darà vita a un sorprendente set acustico, con una scaletta che include i suoi classici, le ultime produzioni, sonorità latin e mediterranee e alcune sorprese legate al suo amore per la città di Napoli. Un concerto che esalterà le sue complesse ritmiche sincopate, combinate con melodie liriche e armonie sofisticate, al centro della sua musica da oltre quarant’anni.

Lo spettacolo sul cratere al Vesuvio è una esperienza unica e il concerto ne rappresenta la parte centrale. Per questo motivo il pubblico è chiamato ad osservare alcune regole fondamentali, al fine di vivere appieno questa esperienza emozionale. L’appuntamento è alle ore 16:30 al piazzale quota 1.000 di Ercolano, dove sono situati punti ristoro. Dal piazzale si risale a piedi in piccoli gruppi accompagnati dalle guide vulcanologiche, lungo una serie di tornanti straordinariamente panoramici che conducono fino all’orlo del cratere. Arrivati in vetta, si assiste al concerto seduti a terra su cuscini. I musicisti suoneranno fino al tramonto. Al termine del concerto si ritorna al piazzale sempre accompagnati dalle guide vulcanologiche.

I biglietti per assistere al concerto di Al Di Meola sul Vesuvio sono disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket e nei principali punti vendita regionali. Per i ragazzi under 25 sono disponibili biglietti a prezzo ridotto. Info prevendita: tel. 081 5934001 – www.azzurroservice.net.

Il concerto di Al Di Meola si aggiunge al cartellone della XXX edizione di Pomigliano Jazz che ha già annunciato i live di Gonzalo Rubalcaba, con un progetto speciale dedicato a Pino Daniele il 10 luglio all’anfiteatro romano di Avella, di Joe Lovano insieme al Marcin Wasilewski Trio (19 luglio) e di Nubya Garcia (20 luglio), entrambi alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile.

La XXX edizione di Pomigliano Jazz è promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec, sostenuta dal Ministero della Cultura e dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, organizzata dalla Fondazione Pomigliano Jazz in partenariato con i Comuni di Pomigliano d’Arco, Avella e Cimitile, EAV e Instituto Cervantes di Napoli.