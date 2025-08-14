Al diacono Paolo De Martino il premio “Incontri” del Festival della Teologia

Si è svolta ad Ottati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, nell’ex Convento dei Dominicani, la tappa conclusiva dell’ottava edizione del Festival della Teologia con la consegna del Premio Incontri 2025 sul tema della speranza a Paolo De Martino da parte del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro padre Antonio De Luca.

Classe 1971, sposato e padre di due figli, Paolo De Martino è diacono permanente e insegnante di religione nelle scuole superiori in Piemonte. Attualmente è responsabile del Settore Apostolato Biblico dell’Arcidiocesi di Torino e svolge una costante attività di evangelizzazione guidando ritiri spirituali e partecipando in tutta Italia alla presentazione dei suoi libri. Attraverso incontri e conferenze promuove la conoscenza della Bibbia e l’ascolto della Parola di Dio, utilizzando anche i social network per la riflessione biblica quotidiana e per entrare in contatto con i lettori. Nel 2013 ha scritto il suo primo libro: “Radicati in Lui – Gli esercizi spirituali nel carisma salesiano”, con Gabrielli Editori ha pubblicato il libro “Dio si racconta. Alla scoperta della Bibbia” (2019), il libro “Il Discepolo. Anche noi come Pietro in cammino con le nostre fragilità” (2021), il libro “Dio ti ama gratis. In cammino con Luca” (2021), il libro “L’amore in uno sguardo. In cammino con Matteo” (2022) e nel 2024 il libro “Un amore vero. Sette incontri con Gesù di Nazareth”. Nel 2023 ha anche pubblicato con le Edizioni Paoline il libro “Dio è felicità”.

Negli scorsi anni il Premio è stato conferito nel 2019 sul tema della Vita a Marina Casini, nel 2020 sul tema della Donna ad Antonia Salzano Acutis, nel 2021 sul tema della Giustizia a Gianluca Guida, nel 2022 sul tema della Fraternità a Pina De Simone, nel 2023 sul tema della Pace a Michele D’Avino, nel 2024 sul tema dell’Ecologia a Maurizio Patriciello e quest’anno, sul tema della Speranza a Paolo De Martino.

Il Festival della Teologia Incontri è promosso dall’Azione Cattolica e da Fabbrica di Idee, in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale attraverso l’ISSR “San Matteo” di Salerno e la Sezione “San Luigi” di Napoli, e con il patrocinio della Regione Campania, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dell’UCSI è giunta alla sua ottava edizione, coinvolge le tre diocesi presenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento: l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, la Diocesi di Teggiano-Policastro e la Diocesi di Vallo della Lucania.

Nelle serate del 6, del 7 e dell’8 agosto si sono svolte ad Agropoli le serate dedicate al tema della Speranza con le relazioni del biblista Ernesto Della Corte, docente presso l’ISSR “San Matteo” di Salerno, del gesuita Massimo Pampaloni, docente presso la “Sezione San Luigi” della PFTIM, e del filosofo Markus Krienke, titolare della Cattedra “Antonio Rosmini” presso l’Università di Lugano ed hanno visto la presenza anche del presidente nazionale di Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano.

Tra le iniziative collaterali al Festival la Mostra a cielo aperto allestita nel borgo antico di Caggiano dal titolo “Costruttori di Speranza”, un percorso attraverso alcuni testimoni di speranza che negli ultimi due secoli hanno dato una svolta nel campo sociale, politico, scientifico e morale. Sui portoni delle case abbandonate del borgo campeggeranno le tavole multicolori che ricordano il contributo di ciascuno di essi alla crescita dell’umanità, volti noti e meno noti che nel proprio campo hanno rappresentato una svolta e una sfida da raccogliere ancora oggi.