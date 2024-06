Al Fancy Food lo show è dell’Aceto balsamico di Modena

NEW YORK (ITALPRESS) – E’ un prodotto di “lusso” l’Aceto Balsamico? E soprattutto è capito dagli americani? Leonardo Giacobazzi, vice presidente del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, da uno degli stand più visitati al Fancy Food Show di New York – c’era anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini – in questa intervista a Italpress dichiara che il prodotto “è capito dagli americani quando vengono a Modena a visitare le acetaie” e poi mette in guardia: il prodotto si può “rovinare se viene usato nella cottura dei cibi, non si deve cuocere altrimenti perde l’aroma” ma si deve “usare solo come topping alla fine della preparazione del piatto”. Alla domanda se l’aceto balsamico sia solo di Modena o si può trovare e produrre anche altrove, Giacobazzi, con un sussulto d’orgoglio, risponde: “Da oltre mille anni lo facciamo a Modena e non esiste altro esempio di paesi che facciano questo prodotto balsamico…”

mgg/gsl (intervista e video di Stefano Vaccara)