Al Festival Abbabula ospiti Youssou N’Dour, Lucio Corsi e Brunori Sas

Roma, 22 mag. (askanews) – Con l’annuncio ufficiale della line-up, si alza il sipario sulla 27esima edizione di Abbabula, il più importante evento in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore. Organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili, un’impresa culturale unica, interamente al femminile, il festival si terrà dal 16 luglio al 12 agosto in alcuni dei luoghi più suggestivi di Sassari, Sennori e Alghero. Undici serate, oltre venti artisti e un programma ricco e trasversale, per un’edizione che si conferma punto d’incontro tra eccellenze italiane e grandi nomi della scena internazionale.

Abbabula prenderà il via ufficiale il 16 luglio dalla piazza Monica Moretti di Sassari, con il live di Marco Castello, una delle figure più suggestive della nuova scena cantautorale, e si chiuderà il 12 agosto, nella stessa location, con Raphael Gualazzi & Orchestra De Carolis in una performance esclusiva, dove jazz, soul e musica classica si fonderanno in un’esperienza sonora di grande intensità.

Tra gli ospiti internazionali più attesi, Youssou N’Dour & Super Etoile de Dakar (20 luglio, Sassari), uno dei più grandi ambasciatori della musica africana nel mondo, Grammy Award per Best Contemporary World Music Album, Jota.Pê (25 luglio, Sennori), tra le voci più originali della scena portoghese, afro-brasiliana, premiato con tre Latin Grammy Awards e Fantastic Negrito (5 agosto, Sassari), artista statunitense tre volte vincitore del Grammy Award per Best Contemporary Blues Album.

Non mancheranno grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, come Cristiano De André (31 luglio, Alghero), Brunori Sas (3 agosto, Alghero). Lucio Corsi (18 luglio, Sassari), Joan Thiele (19 luglio, Sassari) e Davide Shorty & DisOrchestra (7 agosto, Sassari). E ancora, Mirkoeilcane, Caterina Cropelli, Los Picaflores, Coca Puma, Donato Cherchi, Francesco Piu, Valucre, Dave Moica e i dj set di Orofino b2b Zanghì, Federico Bonetti, Neia Dendê, Santa Maria de la Psicodelia.

Il 17 luglio, inoltre, debutterà a Sassari “L’Ultima Luna”, l’emozionante omaggio a Lucio Dalla firmato dalla Disorchestra: non un semplice tributo al grande cantautore, ma un atto d’amore, una riscrittura collettiva, poetica e sorprendente, del suo universo sonoro, orchestrata da giovanissimi studenti e diplomati del Conservatorio di Sassari.

I biglietti per le serate sono disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, dove sarà possibile utilizzare 18app e Carta del Docente, presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero (solo per le date algheresi del Festival) e nelle biglietterie del circuito TicketOne, Ticketmaster e Box Office. È attiva la info-line 079278275 e la mail info@leragazzeterribili.com.