Al Festival della Filosofia in Grecia si celebrano anche i 2500 anni di Partenope

Il Festival della Filosofia in Grecia è stato presentato oggi ad Atene presso l’Istituto Italiano di cultura con l’ambasciatore Paolo Cuculi, il direttore dell’Istituto Francesco Neri e la presidente del Festival Giuseppina Russo. “Siamo sempre vicini a questa iniziativa che in questi momenti così difficili per il mondo aiuta a ritrovare un rapporto importante con i giovani”, ha commentato l’ambasciatore Cuculi mentre la dirigente della scuola italiana ad Atene Veronica Sole ha sottolineato quanto “la filosofia sia importante in questo paese al fianco del teatro. E proprio oggi noi parleremo a scuola di Partenope, unica sirena mito di fondazione di una città”.

“Il Festival della Filosofia oggi in Grecia ma nato in Campania quest’anno festeggia anche i 2500 anni di Napoli, celebrazioni che oggi siamo i primi a festeggiare nel Paese dal quale arrivarono i primi coloni di Partenope, l’antico nome di Napoli, proprio qui nell’Istituto di cultura che sarà tra i protagonisti di Neapolis 2500”, spiega Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del Festival.

L’evento si svolgerà fino al 27 marzo, con la partecipazione di circa 3000 studenti, che vivranno un’intensa esperienza filosofica nei luoghi simbolo della filosofia occidentale: Atene, Delfi, Epidauro, Corinto, Loutraki.

Il tema scelto è “Philia” e parteciperanno liceali che provengono da tutta Italia insieme alle studentesse e agli studenti delle 14 scuole greche che hanno aderito al Protocollo di intesa “Ecologia delle relazioni, tra cura e sostenibilità”, di cui è capofila la Scuola Italiana di Atene, sottoscritto il 16 settembre 2024 presso la sede dell’Ambasciata Italiana di Atene.

L’Istituto Italiano di Cultura ad Atene ha accolto e promosso, presso la prestigiosa sede di via Patission, la conferenza stampa di apertura dell’evento Festival sin dalla sua prima edizione in Grecia nel marzo del 2015.

“Il Ffmg è l’unico Festival della Filosofia dedicato agli adolescenti. Un evento di approfondimento culturale con una spiccata connotazione sociale: la divulgazione della filosofia, in forma esperienziale, tra gli studenti dei licei. L’obiettivo è proporre ai giovani occasioni e percorsi di educazione non formale, legati all’esperienza filosofica. L’iniziativa esalta il Genius Loci unendo proposte culturali ed azioni territoriali attraverso la riscoperta e la valorizzazione della realtà in cui si svolge”, spiega Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del Festival.

Dialoghi filosofici, passeggiate filosofico-teatrali, laboratori, Agon filosofici, sono le proposte per le ragazze e i ragazzi cui si affiancano le agorà tra docenti e un caleidoscopio di altre attività. L’associazione FFMG matura un intenso curriculum di attività formative, culturali che hanno coinvolto nelle 66 edizioni circa 60000 ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero. I liceali vivono uno spazio di consapevolezza e di incontro nei luoghi ove la disciplina filosofica è stata generata. Il Festival coniuga nella sua mission la valenza didattica con la finalità del progetto di valorizzazione territoriale. Nato per la rivalutazione in periodi di bassa stagione di luoghi d’interesse storico-archeologico, simbolo della cultura mediterranea e del pensiero filosofico occidentale.

Alla conferenza stampa di presentazione, dopo i saluti dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene, Paolo Cuculi e del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura ad Atene Francesco Neri, sono intervenuti Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del Festival, il Direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo, il Responsabile della Metodologia didattica Salvatore Ferrara e la dirigente Veronica Sole della Scuola Italiana di Atene, e la responsabile di ITA Airways, alla presenza degli studenti e dei docenti del liceo classico Lanza Perugini di Foggia.