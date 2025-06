Al Festival Trame di Lamezia Terme focus sulle ecomafie: Così spadroneggiano nel Sud

Si è svolto ieri a Lamezia Terme, nell’ambito del Festival Trame, un incontro sul tema delle ecomafie, con la partecipazione di Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Elena Ciccarello, direttrice di Lavialibera e Camillo Falvo, Procuratore di Vibo Valentia. “Le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia – ha ricordato Ciafani – rappresentano dal 40 al 50% dei reati ambientali in Italia, con la Calabria al secondo posto per i crimini legati ai rifiuti, registrando 1137 reati accertati, un aumento del 37% rispetto all’anno precedente. Le denunce sono cresciute del 40%, gli arresti sono triplicati e i sequestri sono aumentati del 30%, nonostante una riduzione del 9% nei controlli. Nella classifica nazionale delle province, Reggio Calabria occupa il secondo posto, seguita da Crotone e Cosenza”.

“Parlando del disastro ambientale, la Calabria è al primo posto con 59 capi accertati – ha affermato Elena Ciccarello -. Nonostante i passi avanti, è necessario monitorare l’efficacia delle leggi e dei processi nel lungo periodo. Il coinvolgimento della società civile è essenziale per fare in modo che la giustizia venga davvero applicata e che le norme siano rispettate”.

Per Camillo Falvo “il traffico illecito di rifiuti e altri crimini ambientali non possono essere separati dalla componente imprenditoriale e dalla debolezza istituzionale che li alimentano. In Calabria, la gestione dei fondi agricoli e delle risorse idriche è spesso ostaggio di pratiche illegali. È essenziale monitorare con attenzione i progetti infrastrutturali per evitare che diventino terreno fertile per la criminalità organizzata”.

L’evento ha visto il coinvolgimento anche del Comitato Uniti per il Golfo e ha trattato il delicato tema delle infiltrazioni mafiose nel settore delle grandi opere e nelle politiche di mobilità al Sud Italia, con un focus particolare sul progetto del Ponte sullo Stretto. Stefano Ciafani ha concluso: “La mobilità nel Sud è un codice rosso. Il progetto del Ponte sullo Stretto, con un costo di 13 miliardi di euro, serve a pochi e avrà un impatto limitato sui calabresi e siciliani. La transizione ecologica deve essere pulita, anche nella sua dimensione penale. È fondamentale evitare che anche un solo euro finisca nelle mani delle cosche mafiose”.