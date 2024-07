Al fondo spagnolo Asterion il 49% di 2i Aeroporti, la holding che controlla anche gli scali di Napoli e Salerno

Gli spagnoli di Asterion prenotano un posto in 2i Aeroporti, la holding che controlla gli scali di Napoli Capodichino, Salerno, Torino, Trieste e possiede una quota del 36% in Sea. Lo riporta il Corriere della Sera, specificando che si tratta della fine del processo avviato nel 2023 per la vendita del 49% del poli in mano a Ardian e Credit Agricole assurance. Asterion sarebbe in vantaggio sugli altri pretendenti. La quota avrebbe un valore di un miliardo e servirebbe per entrare nel secondo gruppo italiano aeroportuale dopo Adr. “Nella partita degli scali di 2i Aeroporti – si legge sul Corriere – c’è in gioco una quota del valore attorno al miliardo per entrare nel secondo gruppo aeroportuale italiano dopo Adr (Fiumicino e Ciampino). Attraverso i sette scali partecipati da 2i Aeroporti, controllata al 51% dal fondo italiano F2i — che resterà al comando — nel 2023 sono transitati 80 milioni di passeggeri. Un traffico che, secondo le stime di girano sul mercato avrebbe generato circa un miliardo di fatturato e 450 di margine operativo lordo. Una crescita che sembra rafforzarsi nel 2024 con Napoli Capodichino che da gennaio a maggio ha visto il passaggio di 4,5 milioni di viaggiatori e Torino 1,9 milioni”.