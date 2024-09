Al fotografo Franco Zecchin, Il premio “Werner Bischof – Il Flauto d’Argento”

È Franco Zecchin, fotografo di prestigio internazionale, il vincitore dell’edizione 2024 del Premio “Werner Bischof – Il Flauto d’Argento”, uno dei più importanti nel Mezzogiorno e a livello nazionale nel settore della cultura fotografica.

Il riconoscimento a Zecchin sarà tributato in una manifestazione in programma al Circolo della Stampa di Avellino il 4 ottobre, alle ore 16.30. Nell’occasione sarà presentato anche il Catalogo dell’edizione 2024 del Premio con le foto inedite di Zecchin sul tema Feste religiose in Lucania e Puglia, 1997-1999, edito da Delta 3: un’opera di grande valore sul piano fotografico e di notevole interesse sotto il profilo antropologico e storico, che rappresenta anche un omaggio di Zecchin al Sud e alla sua cultura popolare.

Il Premio “Werner Bischof – Il Flauto d’Argento”, fondato nel 2002 e diretto da Renato Fischetti, svoltosi a carattere itinerante in vari comuni dell’Irpinia, riprende il suo percorso, giungendo alla XIV edizione, in concomitanza con il 70° anniversario della scomparsa del fotografo svizzero, uno dei più importanti di sempre, al quale il Premio è articolato.

Il prestigio di Zecchin è in linea con la tradizione del Premio, che nel suo palmarès può annoverare i nomi di molti tra i più importanti fotografi d’Italia e del mondo: Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Francesco Cito, Gianni Berengo Gardin, Cristina Garcia Rodero, Romano Cagnoni, Tano D’Amico, Luciano D’Alessandro, Mario Dondero, Raghu Rai.

La XIV edizione del Premio è promossa da Renato Fischetti e dal Circolo fotografico AvellinoPHOTO, è una manifestazione riconosciuta dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), dall’associazione “Quaderni di Cinemasud” e patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, con la partnership di Alleanza Assicurazioni di Ariano Irpino, e si inserisce nel Mese della Fotografia in Campania.