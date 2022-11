Al funerale di Maroni il gonfalone della Campania. Ricordo commosso di De Luca: Era semplice e buono

C’era anche il gonfalone della Regione Campania, oggi a Varese, ai funerali di Stato dell’ex ministro dell’interno Roberto Maroni. Allo storico esponente della Lega, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha dedicato l’apertura dell’appuntamento settimanale del venerdì sui social. “A lui va il un pensiero commosso – ha esordito De Luca – Roberto Maroni è stato soprattutto un uomo di grandissima umanità e sensibilità personale, uno di quegli esponenti politici rari nel panorama del nostro Paese. Un esponente politico – ha aggiunto – che non ha mai mancato di rispetto ai propri interlocutori anche quando si esprimevano opinioni diverse, e che non ha mai perso il senso umano della lotta politica e dell’impegno politico. Ho appreso della notizia con grande dolore, davvero era una figura di grande umanità e semplicità e credo meriti di essere ricordato come una delle figure più belle del mondo politico e del nostro Paese. Rivolgo alla sua famiglia – ha concluso De Luca – i sentimenti di partecipazione della comunità campana”.