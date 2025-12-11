Al Gold Tower di Napoli svelata l’edizione Vip di “Il mio viaggio a New York TV Show”

Si è tenuta martedì 9 dicembre, nella splendida cornice del Gold Tower Lifestyle Hotel a Napoli, la presentazione de “Il mio viaggio a New York TV Show” Edizione VIP. Alla serata sono intervenuti Flavia Triggiani della Flair Media Production, una delle produttrici del programma, il conduttore Piero Armenti accompagnato dalla fidanzata e influencer Martina, l’attrice comica e protagonista dell’edizione VIP Barbara Foria insieme al suo migliore amico e compagno di viaggio Vincenzo. All’evento hanno partecipato gli sponsor Benedetta Riccio, Marco Gasparro di Travel Morbido e Francesca Papani di Veroni Salumi, oltre a Fabio Esposito del brand Coconuda, Barbara Petrillo, il pastry chef Tommaso Foglia, e le influencer Ginevra Boscaino, Lidia Esposito, le sorelle Ferrarelle Marika e Giulia, Sara Correale, Luci Vidal, Martina Servadei, Tonia e Martina Credendino.

Il popolarissimo urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mio viaggio a New York e di Travel morbido, realizzerà anche questa volta, il desiderio di una coppia di visitare per la prima volta la Grande Mela.

Il mio viaggio a New York tv Show è tornato dal 10 dicembre su Mediaset Infinity con una nuova e speciale edizione ricca di emozioni e nuove avventure. Questa volta infatti a partire per la Grande Mela sono la comica e attrice Barbara Foria e il suo migliore amico Vincenzo, pronti a vivere experience uniche nella città che non dorme mai. Guidati da Piero Armenti, scopriranno i luoghi più suggestivi, divertenti e di New York, trasformando ogni momento in un’occasione per vivere davvero la magia della città più iconica del mondo!

Se nelle scorse edizioni ci siamo divertiti, abbiamo riso, ci siamo emozionati, adesso ripartiamo con l’esilarante VIP Barbara Foria che insieme al suo amico del cuore è pronta a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza che — chissà — potrebbe anche cambiare loro la vita. Perché anche questa volta non racconteremo solo un viaggio, ma una storia fatta di emozioni, incontri, sorprese e sogni che diventano realtà.

Piero Armenti, il conduttore: “Siamo arrivati alla quarta stagione della serie, e questa volta per celebrare abbiamo pensato di vivere New York assieme ad una comica napoletana straordinaria, che non era mai stata a New York, e ha reso i nostri giorni non solo magici ma incredibilmente divertenti. Questa volta ci sarà da divertirsi”.

Flavia Triggiani e Marina Loi, le produttrici registe: “In questa edizione speciale abbiamo voluto regalare ai fan di Piero e del mio viaggio a New York TV show una vera e propria sorpresa. Ed infatti questa volta vedremo la metropoli che non dorme mai attraverso gli occhi di un personaggio celebre come Barbara Foria. Una vip che ha vissuto questo viaggio con lo stesso stupore e la stessa meraviglia dei viaggiatori delle precedenti edizioni. Perché New York non è solo la meta di un viaggio, ma è anche uno stato mentale, una città che sprigiona un’energia incredibile”.

Barbara Foria, la Vip: “Arrivare per la prima volta a New York è stato come realizzare il sogno di vivere il film che ho sempre desiderato interpretare ma soprattutto partecipare al programma Il mio viaggio a New York tv show con Piero è stata un’esperienza ancora più speciale e autentica. Piero mi ha fatto sentire subito una vera newyorkese. E’ stato un faro illuminante tra le mille luci della città, ma anche un padrone di casa rassicurante proprio come uno “zio d’America” …o meglio un cugino! Porterò per sempre con me l’energia di questa città e l’emozione di averla raccontata davanti alle telecamere”.

“Siamo entusiasti di seguire Piero Armenti e Barbara Foria in questa nuova edizione VIP de Il Mio Viaggio a New York in qualità di main sponsor” commenta Emanuela Bigi, Marketing Director di Veroni. “Attraverso le strade iconiche e gli angoli più caratteristici della città, porteremo i sapori autentici dei nostri salumi nel vivo della quotidianità newyorkese”.

Anche questa nuova stagione, dunque, si prospetta carica di sorprese e novità che di certo coinvolgeranno ed emozioneranno il pubblico che ne ha già decretato l’enorme successo nelle precedenti edizioni su Mediaset Infinity.

Il programma è realizzato con la collaborazione di Veroni Salumi, dell’agenzia Il mio viaggio a New York, Travel Morbido e Benedetta Riccio Beauty Lab.

Hanno collaborato anche La Compagnie, compagnia aerea francese che opera esclusivamente servizi Business Class, Sheraton Milan Malpensa Airport, Sea Milano Aeroporti, Gotham Burger, Empire State Realty Trust e Europ Assistance.

Realizzato da Flair Media Production, scritto e diretto da Flavia Triggiani e Marina Loi.

Il docureality Edizione VIP (presentato martedì 9 dicembre sul rooftop del Gold Tower Lifestyle Hotel a Napoli alla presenza di Piero Armenti e Barbara Foria) è disponibile da ieri on demand su Mediaset Infinity.

Le precedenti stagioni de “Il Mio Viaggio a New York Tv Show” sono disponibili su Mediaset Infinity a questo link:

https://mediasetinfinity.mediaset.it/programmi-tv/ilmioviaggioanewyork_SE000000002324

https://www.instagram.com/flairmedia.production/



https://www.facebook.com/flairmediaproduction