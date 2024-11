Al grecista napoletano Daniele Ventre il Premio per la Traduzione Poetica “Benno Geiger”

Daniele Ventre vince al’unanimità il Premio per la Traduzione Poetica ‘Benno Geiger’ 2024 con la raffinata traduzione dell’Odissea di Omero (Ponte alle Grazie Editore, 2023). A ricevere invece il Premio ‘Giovane Traduttore’ 2024 è Martina Napolitano per il suo lavoro sul Trittico di Saša Sokolov (Miraggi Edizioni, 2024). I due traduttori verranno premiati lunedì 11 novembre, alle ore 17:00, nel corso di una cerimonia presso la Sala del Soffitto della Fondazione Giorgio Cini a Venezia. Lo ha deciso la giuria presieduta dal filologo Francesco Zambon e composta da scrittori, critici, docenti universitari ed esperti di traduzione: Elena Agazzi, Franco Buffoni, Snežana Milinković, Alessandro Niero e Pietro Taravacci. Entrambi gli studiosi premiati vantano un’ampia esperienza professionale nel campo della traduzione. Daniele Ventre (Napoli, 1974) è dottore di ricerca in Filologia classica presso l’Università Federico II di Napoli e insegna lingue classiche nei licei. Ha pubblicato numerose traduzioni dal greco e dal latino e nel 2021 è risultato vincitore del Premio Nazionale Speciale per la Traduzione, conferito dal Ministero della Cultura. Martina Napolitano (Pordenone, 1992) è ricercatrice in Slavistica presso la Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’università di Trieste, dove insegna lingua russa e traduzione. Questa undicesima edizione del Premio ha ricevuto 74 opere da 47 case editrici differenti, dalle più grandi e generaliste alle più piccole e indipendenti. Le lingue d’origine delle traduzioni coprono un grande ventaglio, dal’inglese al greco antico, dal portoghese al gaelico scozzese”.