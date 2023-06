Al Grenoble di Napoli si celebra Marcel Marceau

Al Grenoble, in collaborazione con L’ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore, unica Accademia di Mimodramma in Italia (pedagogie: Decroux, Lecoq, Feldenkrais) – diretta da Michele Monetta e Lina Salvatore, si è tenuta il 20 di Giugno una serata in omaggio al grande artista francese Marcel Marceau in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. L’incontro ha compreso oltre ai saluti della Console generale Lise Moutoumalaya la conferenza intitolata Marceau ed i maestri di mimo francesi del ‘900, a cura del maggiore esperto in Europa il prof. Marco De Marinis dell’Università di Bologna e presidente dell’Accademia di Mimodramma/ICRA Project. L’intervento spazierà dalla nascita a Parigi del Vieux-Colombier di Jacques Copeau, al Teatro dell’Atelier di Charles Dullin, luoghi dove vennero condotti i primi coraggiosi esperimenti di Mimo Corporeo del grande Maestro Etienne Decroux e dei suoi geniali allievi Jean-Louis Barrault e Marcel Marceau. All’intervento ha fatto seguito la classe aperta, condotta da Michele Monetta, intitolata Attitude! con il coinvolgimento di alcuni allievi del biennio dell’Accademia di Mimodramma guidati in tecniche di scomposizione corporea, figure, dinamo-ritmi, statuaria mobile e contrappesi tratti dalla grammatica decrouxiana e dalla statuaria di Auguste Rodin, nonché letture a cura di Sara Missaglia e Dolores Gianoli – in italiano e francese – di brani da Decroux, Artaud, Barrault, Marceau. Un raro filmato con protagonista Marcel Marceau concluderà l’incontro scorrendo sulle note di una canzone francese scritta dal poeta Raymond Queneau e interpretata da Lina Salvatore con alla chitarra il M° Lorenzo Marino. La cultura napoletana – fra teatro, pantomima e arte gestuale in generale – è strettamente legata a quella francese nelle tecniche e nel gusto, avventura nata già nel lontano ‘600 con il grande comico napoletano Tiberio Fiorilli, in arte Scaramouche, artista di successo a Parigi e maestro di Molière.