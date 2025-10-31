Al Gruppo Grimaldi il Bollino per l’Alternanza di Qualità, è l’ottavo anno consecutivo

Per l’ottavo anno consecutivo Confindustria ha conferito al Gruppo Grimaldi il Bollino per l’Alternanza di Qualità, prestigioso riconoscimento dedicato a tutte le imprese che hanno scelto quale valore fondamentale la formazione delle nuove generazioni, trasformandola in una visione culturale innovativa e supportando attivamente il passaggio dei giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro. “Assistiamo da qualche anno ad un rinnovato interesse per le professioni del mare, che sono un vero e proprio laboratorio di competenze in continua evoluzione – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department – Sono sempre di più i ragazzi italiani che individuano nel nostro settore una grande opportunità e che lo scelgono per il loro futuro professionale, condividendo con noi l’attenzione per l’innovazione tecnologica e per la tutela dell’ambiente. Il riconoscimento che anche quest’anno Confindustria ha conferito al Gruppo Grimaldi premia il nostro impegno costante al fianco delle nuove generazioni: Grimaldi Educa è infatti un progetto di cui siamo orgogliosi perché consente al mondo della scuola di aprirsi alla grande lezione del mare, in un percorso fatto di entusiasmo e scoperta”.

Grimaldi Lines ha riunito tutte le iniziative dedicate agli studenti italiani nel progetto Grimaldi Educa. Il fulcro sono i Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), che sono rivolti a tutti gli indirizzi di studio – in particolare agli istituti nautici, alberghieri, turistici e professionali – ed abbinano apprendimento teorico e pratico, competenze e divertimento. I percorsi sono sempre modulabili sulla base delle esigenze espresse dai singoli Istituti, per suscitare nei ragazzi una vera passione per il mare e la navigazione.

Ai Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro si affiancano anche i programmi didattici – i divertentissimi eventi a bordo delle navi, che vedono ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia – e la proposta di viaggi di istruzione in Sicilia, Sardegna, Spagna e Grecia, con possibilità di scegliere la sola traversata, oppure un pacchetto completo di viaggio in nave e soggiorno con Grimaldi Lines Tour Operator.