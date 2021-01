Al lancio in Italia le nuove Citroèn C4 e è-C4

Citroèn, in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2021, a gennaio lancia “Ecobonus Rottamazione” l’iniziativa con cui garantisce i benefici degli incentivi al 100% della sua gamma, senza alcuna eccezione e senza limiti di CO2, qualunque sia l’esigenza di mobilità del cliente. Con questa operazione offre condizioni estremamente favorevoli ai clienti interessati ad un nuovo veicolo della Marca. In particolare, propone diverse formule di utilizzo, tutte estremamente vantaggiose, per Nuova C4 e Nuova è-C4 – 100% èlectric, proprio in occasione del loro debutto sul mercato italiano, a partire da sabato 17 e domenica 18 gennaio. Vettura compatta di nuova generazione, sovverte i codici del segmento ed esprime tutta l’identità Citroèn con una progettazione audace dallo stile deciso. Offre la scelta della motorizzazione, 100% elettrica, benzina o diesel e una nuova espressione del comfort a bordo, potenziato da 20 tecnologie alla guida, 6 funzioni di connettività e dall’è-Comfort della versione elettrica.

Nuova C4 è disponibile con motori termici, benzina e diesel, performanti, efficienti e rispettosi dell’ambiente. Nuova è-C4 – 100% èlectric è dotata di motore elettrico da 100 kW, con zero emissioni di CO2, in grado di offrire un’autonomia di 350 km (*) nel ciclo WLTP. Oltre al piacere di una guida in modalità 100% elettrica, fluida e silenziosa e senza emissioni di CO2, Nuova è-C4 – 100% èlectric aggiunge ulteriori vantaggi come ad esempio, a seconda delle diverse Amministrazioni locali, l’accesso alle zone a traffico limitato delle città gratuito (o con pedaggi ridotti) oppure il parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti. Nell’ambito dell’operazione Ecobonus rottamazione di Citroèn, a gennaio, Nuova C4 e Nuova è-C4 – 100% èlectric beneficiano di interessanti incentivi all’acquisto comprensivi di Ecobonus statale auto 2021 in caso di rottamazione, e per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, in linea con la firma di Marca ‘Inspired by Yoù, offrono inoltre varie forme di utilizzo estremamente competitive, dal finanziamento al noleggio.

Per quanto riguarda l’acquisto, grazie all’Ecobonus rottamazione di Citroèn sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale auto 2020, il prezzo in promozione di Nuova Citroèn è-C4 – 100% èlectric Feel Pack è pari a 25.650 euro mentre di Nuova C4 PureTech 130 S&S Feel Pack è pari a 20.150 euro.

La Marca Citroèn considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi. Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi Clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroèn propone il finanziamento “Simply with you” su tutte le motorizzazioni termiche di Nuova C4 e su Nuova Citroèn è-C4 – 100% èlectric, una soluzione che consente al Cliente grande flessibilità al momento dell’acquisto. Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa, che prevede la garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze. Alla scadenza, il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroèn. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i Clienti. Nuova Citroèn è-C4 – 100% èlectric, invece, viene proposta con lo stesso canone mensile e lo stesso anticipo della versione termica con motore BlueHDi 130 S&S EAT8. Il finanziamento della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, prevede il versamento di un anticipo di 4.300 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 199 euro (TAN 5,49% TAEG 6,64%), e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 18.197€. Il finanziamento “Simply with you” di Nuova Citroèn C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, prevede il versamento di un anticipo di 4.300 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 199 euro (TAN 5,49% TAEG 6,85%), e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 14.115 euro.

(ITALPRESS).