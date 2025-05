Al Largo Maradona nuova statua del pibe de oro: misura 6 metri, è la più alta del mondo dedicata a DIego

Misura sei metri e 20 centimetri, c’è Diego in versione cartonato con la casacca Buitoni, quella del primo scudetto del Napoli, stagione 1986-1987, con i calzettoni abbassati, mentre tiene incollata la palla sulla testa. È arrivata stanotte al Largo Maradona, via Emanuele de Deo, al centro storico invaso oggi da turisti. Il tempismo, d’altronde, è tutto. E’ più di un luogo di ‘culto’ dopo il quarto scudetto del Napoli, vinto dalla squadra di Antonio Conte. Si tratta della nuova statua dedicata al Pibe de Oro. Secondo i promotori dell’iniziativa, sarebbe la statua più alta al mondo sull’asso argentino. Il nome dell’opera è D10S, nome con cui viene rinominato el Pibe de oro ed è un’opera dell’artista italo-argentino Salvador Gaudenti. Per vederla, un fiume umano. Napoletani gaudenti e scudettati, ma anche italiani, argentini con la casacca del Boca Juniors, una delle squadre del Diez. Ci sono anche spagnoli, peruviani, cileni. E poi maglie della nazionale argentina, del Napoli di oggi e di ieri. Chi sale all’ormai leggendario murale di Diego indossa qualcosa che connota l’identità, l’appartenenza al suo popolo. Polsini, fasce per capelli, foto. Culto, appunto, è come se Diego parlasse, accogliesse turisti, residenti che hanno festeggiato lo scudetto qualche ora fa. Un simposio tra bambini, friggitorie a cielo aperto, testimoni di Geova con microfono, venditori ambulanti, le cosiddette limonate ‘a cosce aperte’, vigili improvvisati tra gli scooter che sfrecciano, famiglie, anziane che vivono sul posto e si chiedono cosa stia accadendo sotto i loro occhi. Il popolo del Diez, un culto pagano, piaccia o meno. Il quarto tricolore del NAPOLI sembra solo un pretesto per andargli a fare visita.