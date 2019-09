Al lavoro nelle ore piccole, record a Napoli. Aumentano le imprese con attività notturna, fatturato da 16 mld

Napoli è la regina della notte, o per lo meno del lavoro notturno (che va da quello nelle discoteche, alle panetterie, a vigilanza, ospedali fino alla raccolta rifiuti). Secondo un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, infatti, è a Napoli che si concentra il maggior numero di imprese: 1.062 (+14,8% in cinque anni). La seguono Roma (1.907, +10,4%), Milano (1.491, +18%), Catania (1.268, +9%) e Palermo (1.226, +7,8%) anche se la crescita maggiore è stata a Salerno +22,3%. A livello nazionale le imprese sono 36.852 mila con un totale di 331 mila addetti (+18,5%) e 16 miliardi di fatturato. Se Napoli è prima per numero di imprese, Roma lo è per numero di occupati (32mila), mentre Milano per giro d’affari (quasi 1,9 miliardi di euro). In vista della Vogue for Milano, la notte della moda di giovedì prossimo, Valeria Gerli, della Camera di Commercio si è detta convinta che “bisogna continuare a puntare sui grandi eventi e sulla qualità e la varietà dell’offerta. Sono elementi alla base della crescita dell’attrattività turistica che Milano vive”.