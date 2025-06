Al Lido di Ostia lo Skateboarding mondiale con il Park

ROMA (ITALPRESS) – Roma torna ad ospitare lo skateboarding per la quinta volta negli ultimi anni e si conferma capitale internazionale della disciplina olimpica più giovane e social di tutte. Dopo il Park disputato nell’iconico “The Spot” del Lido di Ostia, toccherà allo Street nel suggestivo scenario di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo. Più di 370 atleti per le due specialità, provenienti da 51 Paesi, per l’evento organizzato dalla Federazione Skate Italia e da World Skate, con il supporto di Sport e Salute e di tutte le Istituzioni coinvolte.

L’evento è stato realizzato con il sostegno del Governo, attraverso il Ministro dello Sport e Giovani – Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Coni.

Nella Bowl del litorale romano è andato in scena uno spettacolo a colpi di trick dei migliori atleti internazionali. Vere star mondiali e social, grazie a milioni di visualizzazioni e followers. L’eroe locale Alessandro Mazzara è stato tra i protagonisti della finale. Autore di una gara tostissima, chiusa nella golden run riservata ai migliori 5 degli 8 finalisti. L’atleta olimpico delle Fiamme Gialle conquista uno splendido 4° posto, a pochi punti dal podio. Gara maschile vinta dal 14enne basco Egoiz Bijueska. Argento per il giapponese Yuro Nagahara. Il bronzo va al brasiliano Gui Khuri.

Tra le donne podio a tinte nipponiche con l’oro a Mizuho Hasegawa, bronzo per Cocona Hiraki. Seconda la campionessa olimpica Arisa Trew.

La Nazionale azzurra del CT Daniele Galli può comunque festeggiare grazie alle bellissime prove degli altri giovanissimi skater che nella competizione maschile portano in semifinale, il 16enne Guglielmo Marin. Convincenti le prove di Rafael Rizzo Tomè ed Edoardo Poggio che superano le qualificazioni e si fermano ai quarti. Tra le donne la 17enne Greta Samaritani, campionessa italiana in carica e Gaia Antognoni (12), argento agli Italiani 2025, alla sua prima esperienza internazionale, non superano le prove di qualificazione, ma fanno ben sperare in ottica futura, grazie a gare molto solide. La stella brasiliana di origini italiane Gui Khury scrive la storia dello skateboard realizzando il primo 900 (Nine Hundred Degree Aerial Spin) in assoluto in un contest Park, conquistando il terzo posto all’apertura della stagione 2025 del World Skateboarding Tour, nella Città Eterna.

