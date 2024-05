Al Mapic Italy le soluzioni più innovative per il retail

Digitalizzare l’energia: Multi Italy insieme a Evogy

Milano, 23 mag. (askanews) – Si è svolta in questi giorni l’ottava edizione del Mapic Italy, l’evento dedicato al mercato immobiliare commerciale in Italia che interessa i principali player del Real Estate. Focus sull’impatto dirompente dell’intelligenza artificiale nel settore retail ed il ruolo sempre più rilevante della sostenibilità. I retailer di nuova generazione si stanno impegnando per ridurre l’impatto ambientale dei brand e degli immobili, come Multi Italy, branch locale della società di gestione immobiliare europea Multi Corporation, che si è affidata ad Evogy, B Corp e Società Benefit per la gestione smart e digitale dei consumi energetici del Forum Palermo, il più grande centro commerciale della Sicilia nord-occidentale. Evogy ha messo in campo Simon, il Building Energy Management System (BEMS) in cloud basato su tecnologia IoT (Internet of Things) e AI. Ne abbiamo parlato con il responsabile commerciale e partnership di Evogy Amos Ronzino:”Simon è una piattaforma che ha la capacità di sfruttare gli algoritmi di intelligenza artificiale per gestire in maniera ottimizzata i flussi energetici all’interno dell’edificio. Simon ha l’obiettivo di valorizzare i dati già presenti, quindi una soluzione che tende a massimizzare gli investimenti già fatti. Incrocia le informazioni con dati previsionali, come le previsioni meteo o l’andamento dei prezzi dell’energia di mercato dal GME e convoglia tutto questo attraverso la piattaforma una modello energetico”. Ma la soluzione di Evogy non è un’azione isolata portata avanti da Multi Italy nell’ultimo periodo nel Forum Palermo. Il progetto si inserisce all’interno di un ambizioso e concreto percorso di sostenibilità. Ce lo spiega la Head of Technical di Multi Italy Luisa Rivilli: “Negli ultimi anni ci siamo concentrati sul tema della sostenibilità cercando di ridurre i consumi dei nostri centri commerciali. Il nostro progetto pilota sul centro commerciale Forum Palermo nel quale abbiamo iniziato nel lontano 2015 di ridurre i consumi. Evogy ha portato innovazione e poi ci ha portato un’importante prospettiva per il futuro, ossia quella di ridurre i consumi ulteriormente di un 15% su Forum Palermo. Con il sistema Simon abbiamo avuto questa prospettiva per il futuro e confidiamo in questo”. Il progetto a fine 2023 ha portato a una riduzione complessiva dei consumi di circa il 45%. L’obiettivo della collaborazione con Evogy è di raggiungere un ulteriore 15% circa di riduzione dei consumi di energia elettrica nel giro dei primi 12 mesi.