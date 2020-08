Al MAVV e alla Reggia di Portici il tour elettrico per il turismo sostenibile

Farà tappa sabato 5 settembre al MAVV Wine Art Museum e alla Reggia di Portici #EViaggioItaliano, il tour tra le eccellenze regionali che punta al rilancio del turismo. Dopo la partenza in Campania, venerdì 4 settembre, toccherà quest’anno Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Trentino-Alto Adige per poi arrivare nel resto d’Italia nel corso del 2021. Fortemente innovativa, attenta al territorio e dallo spiccato contenuto social, l’iniziativa mette insieme natura, cultura, enogastronomia e alta tecnologia ed è sostenuta dall’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dal patrocinio della Commissione Europea e dei ministeri di Ambiente, Esteri e Infrastrutture e Trasporti.

#EViaggioItaliano si muoverà con una flotta di veicoli elettrici da una a quattro ruote tra i quali, per la prima volta in Italia, una moto elettrica dall’innovativo stile retrò, per mostrare, anche attraverso un utilizzo diffuso dei social media, le meraviglie dell’Italia, le realtà imprenditoriali più interessanti e innovative e i borghi più virtuosi dal punto di vista ambientale e della sostenibilità energetica. Tra gli elementi caratterizzanti del tour il Future Trailer, un prototipo unico al mondo di cucina mobile per ShowCooking alimentato da pannelli fotovoltaici progettato e realizzato in Italia. A bordo famosi chef locali realizzeranno ricette a km zero grazie all’energia accumulata dai pannelli che ricoprono il Trailer che alimentano una doppia piastra a induzione, oltre a poter ricaricare diversi veicoli tramite la batteria integrata. L’auto elettrica che traina il Future Trailer è anche uno Studio Mobile all’interno del quale si realizzeranno interviste, live streaming e podcast che poi saranno veicolati attraverso i canali social del progetto e dei partner affinché #EViaggioItaliano sia un vero e proprio racconto in diretta delle eccellenze regionali italiane.

A mostrare per prima le proprie eccellenze sarà la Campania: grazie al supporto della Regione tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali, la tappa inaugurale potrà contare sulla collaborazione con campania artecard, il pass turistico che da oltre quindici anni offre la possibilità a turisti e residenti di ammirare il patrimonio artistico locale e di viaggiare comodamente a bordo del trasporto pubblico regionale.

Il 4 settembre nella piazza di Caiazzo (CE) Franco Pepe, vincitore del premio Pulitzer Jonathan Gold come pizzaiolo più bravo al mondo, mostrerà le potenzialità della cucina mobile Future Trailer e nel programma di tappa vi sono diverse visite a gioielli del patrimonio ambientale e culturale tra cui l’Acquedotto Carolino, patrimonio dell’Unesco, la Reggia di Portici con il MAVV Wine Art Museum, il Parco nazionale del Vesuvio, il Castello di Mercato San Severino, il Museo di Pietrarsa e Villa Campolieto e il Parco Archeologico di Paestum, che saranno raggiunti ed esplorati con mezzi elettrici a due ruote.

Non mancheranno poi momenti legati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali come la mozzarella di bufala campana, il pomodoro del piennolo e il vino Lacryma Christi, in collaborazione con esperti quali Matteo Lorito Direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, Eugenio Gervasio, fondatore e CEO del MAVV – Wine Art Museum e lo Chef stellato Alfonso Iaccarino. Il tour parlerà anche di buone pratiche nella tutela dell’ambiente come quelle messe in atto a Baronissi, comune aderente alla campagna plastic free promossa dal Ministero dell’Ambiente.

#EViaggioItaliano è stato ideato da un pool di realtà tutte italiane con in comune un alto tasso di innovatività ed una grande attenzione verso i temi della mobilità sostenibile: Fondazione eV-Now!, XMove, theSocialBreakers e To Be. Partner di progetto sono importanti realtà legate al mondo della mobilità elettrica come le concessionarie Nissan Renord e Nissan Rotalnord, EnelX, Motus-E, o alla valorizzazione del territorio come Scabec, società della Regione Campania dedicata alla valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali.

“#EViaggioItaliano è un progetto assolutamente inedito, un racconto on the road nuovo ed accattivante perché attraverso la mobilità elettrica racconta le tantissime eccellenze di un paese straordinario come l’Italia” ha affermato Daniele Invernizzi, creatore della Fondazione eV-Now!