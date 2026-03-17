Al Mimit in mostra il miracolo industriale italiano. Ma quei manager non ci sono più

Ottant’anni di industria italiana raccontati attraverso il ruolo dei manager, ma con uno sguardo diretto sul presente: troppo poche imprese sono davvero strutturate per competere. È questo il punto centrale emerso all’inaugurazione della mostra “80 anni di eccellenze industriali”, promossa da Federmanager e ospitata al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) alla presenza del ministro Adolfo Urso.

A lanciare l’allarme è Valter Quercioli, presidente di Federmanager: oggi solo il 5% delle imprese industriali italiane può dirsi managerializzato.

Un viaggio nell’industria italiana

L’esposizione ripercorre otto decenni di storia produttiva attraverso fotografie, video e materiali d’archivio, affiancando al racconto della federazione quello di 24 aziende selezionate tra le filiere strategiche individuate dal Libro bianco del Mimit.

Un percorso che intreccia memoria e visione, mettendo in evidenza il contributo delle competenze manageriali nei processi di crescita e trasformazione delle imprese. La mostra sarà visitabile a Palazzo Piacentini fino al 27 marzo, dal lunedì al venerdì, con ingresso libero.

Urso: Manager sempre più centrali

“Questa mostra valorizza il ruolo dell’impresa a sostegno del sistema Paese e mette in luce la crescente centralità dei manager, in una fase segnata dal passaggio generazionale e dalla necessaria crescita dimensionale”, ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy.

L’iniziativa rientra nel calendario di oltre 800 eventi legati alla Giornata nazionale del made in Italy del 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

Quercioli: “ Solo il 5% delle imprese è strutturato”

“Il successo dell’industria italiana nasce dall’incontro tra spirito imprenditoriale, innovazione e competenze manageriali. Un equilibrio che oggi va rafforzato”, ha sottolineato Valter Quercioli.

I numeri indicano però un ritardo evidente: circa 20mila imprese managerializzate su 370mila totali. Una minoranza che, però, sostiene gran parte del valore del made in Italy sui mercati internazionali.

Nelle aziende più strutturate, infatti, la produttività per addetto è comparabile a quella di Francia e Germania, mentre nelle realtà più piccole resta sensibilmente più bassa.

La sfida: altre 20mila imprese managerializzate

Per Federmanager, il salto di qualità è obbligato: servono almeno altre 20mila imprese industriali e dei servizi capaci di affrontare le sfide della transizione digitale, della sostenibilità e dei nuovi equilibri globali.

La mostra diventa così qualcosa in più di una celebrazione: un promemoria piuttosto netto. Senza manager, la competitività resta uno slogan.