Al Ministero della Difesa una flotta di Ranger

Una flotta di Ranger doppia cabina è stata consegnata da Ford Italia al Ministero della Difesa per soddisfare specifiche esigenze logistiche dell’Esercito Italiano. In particolare i pick-up Ford saranno destinati ad interventi che ne prevedono l’utilizzo su ogni tipo di terreno – sia on sia in off-road sia in territorio nazionale che estero. Il Ford Ranger è un veicolo con un profilo di missione che si contraddistingue per soddisfare ogni tipo di attività, qualità molto apprezzata dai militari, leader indiscusso del segmento dei pick-up e vincitore dell’International Pick-up Award 2020, grazie alle sue doti di robustezza, versatilità e al carattere indomito, pronto ad affrontare ogni tipo di sfida – ora disponibile anche nella versione Ford Performance Ranger Raptor. I Ranger doppia cabina XLT – 2.0 Ecoblue 170CV – in grado di adattarsi a ogni scenario operativo, sono stati appositamente personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del Ministero della Difesa. “Siamo orgogliosi di continuare il nostro rapporto con le Istituzioni e tutti i loro corpi operativi preposti ad assicurare la nostra incolumità”, ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Divisione CV di Ford Italia. “La fornitura all’Esercito Italiano del nostro Ranger, leader indiscusso del segmento dei pick-up da 4 anni, perchè capace di affrontare ogni tipo di scenario di guida grazie alle sue doti di robustezza e versatilità, ben si associa all’impegno profuso e la professionalità che gli operatori del Ministero della Difesa dimostrano ogni giorno, intervenendo nelle situazioni più estreme e complesse, consentendoci di mostrare, in modo tangibile, il rapporto solido e radicato nel tempo, che lega Ford Italia alle comunità e al territorio”.

La flotta di pick-up Ranger è stata ulteriormente finalizzata all’impiego richiesto con la collaborazione di A.R.I.S. (Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali), azienda leader nel settore che opera nella progettazione, produzione, allestimento e manutenzione di veicoli ed equipaggiamenti speciali destinati alle FFAA e al soccorso tecnico. A.R.I.S. rientra tra gli allestitori riconosciuti dal programma QVM (Qualified Vehicle Modifier) dell’Ovale Blu, nato per garantire il rispetto degli elevati standard di qualità Ford a livello europeo. Quest’anno, in Italia, il Ford Ranger consolida ulteriormente la propria leadership nel segmento dei pick up, con una quota di mercato del 36.3%, in crescita di ben 4.4 punti rispetto all’anno precedente.

(ITALPRESS).