Al Museo Academy l’omaggio al maestro effetti speciali Carlo Rambaldi

Roma, 24 ott. (askanews) – L’Academy Museum of Motion Pictures, la casa degli Oscar, si unisce alla DGCA del ministero della Cultura e a Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali per il Cinema: Carlo Rambaldi. Un omaggio in occasione del centenario della nascita del maestro che con la sua prodigiosa inventiva ha creato mondi, creature, atmosfere fatte con arte e artigianalità pure, decenni prima che i computer, le VFX, la realtà virtuale o l’Intelligenza Artificiale potessero farlo. E in molti casi, con minore inventiva e talento.

Il Museo dell’Academy a Los Angeles dedica al genio di Carlo Rambaldi una retrospettiva di 13 film, lungo un mese di proiezioni dal 30 Ottobre al 30 Novembre, “The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi”. Una rassegna che porta i film in versioni in pellicola 35mm e restauri in 4K: un onore riservato ai più grandi del cinema globale.

“Un atto dovuto rendere omaggio ad un artista dal talento unico qual è stato Carlo Rambaldi, un gigante della cinematografia internazionale che, partito dalla provincia emiliana, è salito alla ribalta del mondo conquistando intere generazioni di spettatori con le sue creazioni espressione di una straordinaria sintesi tra inventiva, artigianalità e meccanica. La giusta attenzione per un grande italiano che ha dato tantissimo al nostro Paese e alla settima arte”, ha dichiarato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

“Carlo Rambaldi è un simbolo della capacità tutta italiana di fare del sapere artigianale un’arte”, ha commentato Antonio Saccone, presidente di Cinecittà. “Una capacità che è propria anche di Cinecittà, la casa delle maestranze e dei maestri, e che non potevamo non accompagnare con questa retrospettiva. Rambaldi ci ha regalato volti, forme, momenti memorabili. Dalle sue mani è uscita, come dal dito del suo E.T., la possibilità per ogni spettatore di sentirsi connesso a un mondo. L’omaggio è il modo di ringraziarlo di questa eterna magia”.

Nato nel 1925 a Vigarano Mainarda e scomparso nel 2012, per tre decenni Rambaldi ha fatto qualcosa di unico nella storia del cinema, venendo premiato con ben 3 premi Oscar: nel 1977 per King Kong con lo Special Achievement Award, nel 1980 per Alien e nel 1983 per E.T. l’Extra-Terrestre per i Migliori effetti speciali. Soprattutto ha portato gli spettatori di tutto il mondo per mano verso universi fantastici: sollevando il corpo di Jessica Lange con la mano gigantesca del gorilla King Kong, facendo comunicare universi attraverso il dito e lo sguardo dell’E.T. di Spielberg – uno dei personaggi più celebri di tutta la storia del cinema; dando moto alla inquietante, memorabile creatura dell’Alien di Ridley Scott; mettendo gli umani ancora in comunicazione con gli extraterrestri nell’immortale Incontri ravvicinati spielberghiano; e muovendo i deserti di Dune di David Lynch con presenze diventate parte del nostro subconscio di spettatori.

Sono soltanto alcuni esempi di una filmografia stellare che ha portato creatività, tecnica e artigianato del cinema italiano a dare linfa al più spettacolare cinema americano e hollywoodiano.

Inaugura il ciclo la proiezione di “Profondo rosso”, il capolavoro di Dario Argento – che sarà presente a Los Angeles per un evento già sold-out – nella versione restaurata in 4k da Cinecittà. La sera dell’apertura a rendere omnaggio al mago degli effetti speciali ci saranno Antonio Saccone, Presidente di Cinecittà, insieme a Daniela e Cristina Rambaldi, rispettivamente figlia e nipote dell’artista. Oltre al restauro di Profondo rosso la rassegna propone un altro restauro realizzato da Cinecittà, Estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea di Robert Hampton, in versione 4K al suo debutto mondiale proprio all’Academy Museum of Motion Pictures il 26 Novembre.