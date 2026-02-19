Al Museo del Milan un nuovo progetto per accessibilità visitatori

MILANO (ITALPRESS) – A 23 anni dalla sua nascita, Fondazione Milan ha voluto lanciare un nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva allestito nel Museo Mondo Milan.

Il viaggio che viene proposto ai visitatori è un racconto attraverso immagini e cimeli di un impegno costante e in continua evoluzione, capace di porre l’attenzione su tematiche rilevanti e generare un cambiamento positivo attraverso lo sport. Basti pensare che Fondazione Milan ha devoluto oltre 13 milioni di euro di investimenti sociali che dal 2003 hanno avuto un impatto concreto sulla vita di più di 200.000 beneficiari, attraverso 288 progetti in Italia e in 24 Paesi nel mondo. Un impegno che parte da Milano e si estende a livello internazionale, confermando

Fondazione Milan come una delle realtà filantropiche più strutturate nel panorama sportivo europeo. Con il nuovo progetto, presentato in questa occasione dalla public charity al fianco di Sara Assicurazioni, il Milan diventa il primo club in Italia a adottare la tecnologia Tag System per rendere il proprio headquarter e il proprio museo sempre più accessibili ai visitatori con disabilità visive.

Scansionando con una App gratuita gli oltre 50 tag installati presso Casa Milan e Museo Mondo Milan, primo museo a Milano e secondo in Italia ad avvalersi di questa soluzione, i visitatori ricevono indicazioni audio contestuali e multilingua per orientarsi nello spazio e immergersi nel mondo rossonero.

Concepito per rispondere a un’esigenza specifica di accessibilità e trasformatosi in un’esperienza inclusiva rivolta all’intero pubblico, questo strumento ribalta i paradigmi tradizionali e rafforza il legame tra il club e la comunità, ribadendo come la sua sede sia uno spazio inclusivo aperto ai milanisti, agli appassionati di sport e a tutta la città. Un’evoluzione che consolida inoltre l’impegno rossonero per l’inclusione, già riconosciuto come una best practice per iniziative come il servizio di audiodescrizione delle partite a San Siro e la traduzione in LIS delle conferenze stampa della prima squadra maschile. “Mi piace molto utilizzare Fondazione Milan per usare questo grande nome del Milan e intervenire su tanti campi della vita sociale. Oggi è stato un esempio di quello che facciamo: lanciamo due o tre progetti importanti all’anno e devo dire con grandi risultati che contribuiscono da un lato a fare del bene e dall’altro ad accrescere la reputazione del nostro club”, ha dichiarato il presidente del club e di Fondazione Milan, Paolo Scaroni.

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha affermato che questa iniziativa non è solo importante, ma lancia anche “un messaggio potente che arriva non solo nel nostro paese, ma oltrepassa i confini. Rendiamo fruibile un museo, uno spazio che è dedicato allo sport. Così anche in Italia la cultura e lo sport possono essere vissuti da tutti, perchè diventa veramente qualcosa che riguarda ogni persona. Io vedo che c’è un grande entusiasmo anche nell’intenzione di commentare le partite, di regalare alle persone sempre più momenti che non siano solo esperienze spot, ma progetti in continuità da qui e per il futuro. Questo si sposa perfettamente con quello che stiamo portando avanti con la riforma sulla disabilità e col fatto di dire che in ogni persona noi dobbiamo guardare alle potenzialità e non ai limiti. Ma soprattutto, per migliorare la qualità della vita di tutti, dobbiamo rendere accessibile e fruibili i musei, gli spazi, i trasporti e il tempo libero. Insomma, tutto quello che riguarda ogni persona”.

“Siamo orgogliosi di sostenere Fondazione Milan in questo importante traguardo e di aver contribuito attivamente a rendere Casa Milan e il suo Museo un luogo ancora più inclusivo. Come Compagnia Assicuratrice, la protezione e il benessere delle persone sono al centro del nostro operato e per questo abbiamo scelto di supportare l’adozione della tecnologia Tag System, che permette di abbattere le barriere architettoniche e sensoriali attraverso l’innovazione digitale. Essere al fianco del primo club calcistico in Italia a implementare questa soluzione conferma il nostro impegno nel promuovere una cultura dell’accessibilità che metta ogni visitatore, senza distinzioni, nella condizione di vivere appieno la passione e la storia del club rossonero” ha dichiarato Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni.

