Al Museo di Capodimonte Italia e Francia a confronto sulla formazione nell’ambito dei beni culturali

Comincia oggi alle ore 10 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, la seconda giornata di studio del convegno Italia-Francia per i temi relativi al Patrimonio Culturale anche a seguito del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata siglato al Palazzo del Quirinale il 26 Novembre 2021. Nel Salone delle Feste del Museo si confronteranno sul tema della formazione nell’ambito dei beni culturali Éric de Chassey, direttore dell’INHA (l’Institut National d’Histoire de l’Art, Parigi), Daniela Esposito, presidente del coordinamento delle Scuole di specializzazione italiane nel settore dei Beni culturali ed Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. In chiusura delle due giornate di studio il Console di Francia a Napoli, Laurent Burin Des Roziers, presiederà la presentazione dei progetti di giovani ricercatori nel campo delle nuove tecnologie per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale in ottica di sostenibilità originati dalla Call for Proposals indetta per questa occasione dall’Università Italo Francese.