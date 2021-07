Al Museo di Pietrarsa e al Maschio Angioino Ecos della Mart Dance Company di Marco Auggiero

di Massimiliano Craus

Il luglio della danza napoletana quest’anno è appannaggio della Mart Dance Company e di Marco Auggiero, coreografo internazionale impegnato tutto il mese sui palchi della città. Il titolo “Ecos” ha già fatto tappa all’Arenile Dance Festival prima di tornare alla ribalta nei prossimi appuntamenti del 25 luglio allo storico Museo di Pietrarsa di Portici ed il 26 luglio al Maschio Angioino di Napoli con un successo di pubblico e di critica annunciato.

“L’umanità è in marcia, si è lasciata la terra alle spalle – spiega il coreografo – abbiamo modificato così radicalmente il nostro ambiente che adesso dobbiamo modificare noi stessi per sopravvivere nell’ambiente nuovo”. Marco Auggiero e la sua Mart Dance Company presenta dunque “Ecos”, un progetto che pone l’accento sull’umanità, sul radicale cambiamento dell’ambiente e sulla necessità dell’uomo di cambiare per riadattarsi per sopravvivere nell’ambiente nuovo. Un lavoro pensato in toto dal coreografo, compresi testi e costumi, con l’inequivocabile titolo e richiamo ecologico pronto a riportare alla normalità la compagnia ed il suo stesso mentore. L’uomo ed artista Marco Auggiero ha da sempre mostrato grande sensibilità, passando con estrema serenità dagli schermi televisivi di Sky alla fiction Rai dei “Bastardi di Pizzofalcone”, dalle Universiadi 2019 di Napoli al ricercstissimo festival “Oriente Occidente” di Rovereto in un surplus di emozioni crescenti e differenti. E’ questa la natura trasversale di Marco Auggiero, maestro, coreografo e direttore artistico così eterogeneo da aver già racchiuso in sé tutte le esperienze di un’intera carriera in pochi anni!

“Per la mia stessa formazione internazionale ho potuto esprimersi con diversi registri – ci racconta Auggiero – con la fortuna di aver incontrato sempre persone e progetti vincenti. propone margini di riflessione inediti, affrontando spesso questioni spinose e dal forte impatto umano e sociale. Ho sperimentato continue contaminazioni con nuove forme artistiche ed espressive, portando la coreografia in location e collaborazioni sempre più particolari ed inusuali, evidenziando cosi l’esigenza di coinvolgere lo spettatore in nuovi contesti e scenari non convenzionali”. Il linguaggio delle sue creazioni esplora infatti la dimensione psico-emotiva dei danzatori, spazia nell’universo umano in tutte le sue direzioni e percezioni. Basti pensare al titolo “Ecos” ed a tutto quello che può significare! Auggiero sperimenta, tra l’altro, nuove fusioni della danza con altre forme artistiche ed espressive, attraverso una visione e una ricerca coreografica, che trasportano la danza in una dimensione di teatro totale, dove ogni elemento costituisce una parte significativa di un disegno globale. E così piace tantissimo come maestro oltre che come coreografo, intercettando le istanze creative delle nuove generazioni danzanti che spesso assorbe nella sua compagnia e nei suoi innumerevoli progetti o residenze artistiche. E dunque l’Ecos dei prossimi due giorni, il 25 luglio al Museo di Pietrarsa di Portici ed il 26 luglio al Teatro Nuovo Maschio Angioino di Napoli, è proprio la cifratura stilistica di Marco Auggiero, formato nei migliori centri di New York (Alvin Ailey, Limon, Bordway Dance Center e Steps), Parigi (studio Harmonic e Paris Centre), Berlino (Tanz Fabrik) e Londra (Laban Center). Succesivamente specializzato in coreografia, regia e scenotecnica e disegno luci, il coreografo napoletano è docente ospite in Francia per il Groupe International des 8, a Bolzano per il TANZ BOZEN – Bolzano Danza, ed in numerose accademie italiane per un surplus ecologico e coreografico da non perdere nelle prossime due tappe napoletane.