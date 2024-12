Al Nest “Campania Cinema Masterclass”: incontri e dibattiti sulla settima arte

Dopo il successo dello scorso anno, al Nest tornano incontri e dibattiti sul cinema con “Campania Cinema Masterclass” organizzato da The Artists’ Club Italia (in collaborazione con la Scabec) tra il Nest Napoli Est Teatro e il Teatro Tasso di Sorrento.

Questi gli appuntamenti al NEST Napoli Est Teatro (Ingresso libero):

Il primo Seminario è in programma venerdì 27 ore 15:30 e vedrà come ospiti Martina Scrinzi, protagonista del film “Vermiglio” di Maura DelPero, e Massimo Boldi, uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana. Si discuterà ovviamente sul film “Vermiglio”, acclamato dalla critica e candidato ai Golden Globes e inserito nella shortlist per la corsa agli Oscar 2025, del processo creativo, delle sfide interpretative e dell’impatto del film nella scena cinematografica internazionale. Oltre a un interessante confronto tra due generazioni attoriali: l’emergente talento drammatico di Scrinzi e l’esperienza comica di Boldi. Sarà un’occasione unica per approfondire le dinamiche della recitazione nei rispettivi generi e interagire con i protagonisti attraverso una sessione di domande aperte al pubblico.

28 ore 15:30 ospiteremo al Nest Nick Vallelonga, attore, regista e produttore statunitense noto per il film premio Oscar “Green Book”, e Franco Nero, leggenda del cinema italiano e internazionale. Vallelonga condividerà le sue esperienze personali nel mondo del cinema, offrendo uno sguardo dietro le quinte del processo di creazione di un’opera pluripremiata. Franco Nero, noto per ruoli iconici in film come “Django” e per la sua carriera pluridecennale, approfondirà temi legati al cinema d’autore e al suo impatto sulla scena mondiale. Il pubblico avrà l’opportunità di fare domande e scoprire curiosità sul percorso di due figure di spicco nel panorama cinematografico.

Si conclude il ciclo di appuntamenti lunedì 30 ore 15:30 con l’incontro con Lina Sastri, poliedrica attrice e cantante, e Giovanni Esposito, attore e regista. Lina Sastri parlerà de “La casa di Ninetta”, il suo primo film da regista, un omaggio alla forza delle donne che esplora le relazioni tra madri e figlie attraverso generazioni, in un intreccio di emozioni e legami. Giovanni Esposito, reduce da un periodo d’oro grazie alle serie di successo “Vita da Carlo” e “Uonderbois”, parlerà del suo primo film da regista “Nero”, condividendo con il pubblico riflessioni sul suo approccio creativo e sulla transizione dalla recitazione alla regia. Anche qui, il pubblico potrà intervenire con domande e commenti, creando un dialogo diretto con gli artisti.