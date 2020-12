Al nuovo Opel Vivaro-e il premio International Van of the Year 2021

Il nuovo Opel Vivaro-e è l’International Van of the Year 2021 (IVOTY). Il van elettrico del costruttore tedesco è stato eletto da una giuria di esperti composta da 24 giornalisti ed editori di riviste indipendenti specializzate nei veicoli commerciali leggeri. Disponibile in tre lunghezze e con molte varianti di carrozzeria, Opel Vivaro-e elettrico a batteria consente ai professionisti di beneficiare di una mobilità a emissioni zero senza compromessi, ben oltre l’”ultimo miglio”. I clienti di Opel Vivaro-e possono scegliere tra due taglie di batteria agli ioni di litio, a seconda delle loro esigenze: con 75 kWh per un’autonomia fino a 330 km, o per chi ha un uso quotidiano meno intensivo del proprio veicolo, con 50 kWh per un massimo di 230 km, entrambi nel ciclo WLTP.

“Siamo molto orgogliosi che il nuovo Opel Vivaro-e sia stato votato International Van of the Year 2021”, ha detto il CEO di Opel, Michael Lohscheller, “e vorrei dire un grande grazie agli esperti della giuria IVOTY per questo premio, il più grande che si possa sognare nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Opel Vivaro-e stabilisce nuovi standard nel suo segmento di mercato e guida l’elettrificazione della gamma LCV di Opel. Il prossimo anno, aggiungeremo le varianti “e” di Opel Combo e Movano, il che significa che la gamma LCV sarà completamente elettrificata prima della fine del 2021! Oggi, Opel sta elettrificando l’intera gamma ad un ritmo veloce, con non meno di sei modelli già disponibili come elettrici a batteria o veicoli ibridi. Avremo versioni elettrificate di tutte le nostre autovetture e veicoli commerciali leggeri entro il 2024.” Progettato sulla piattaforma EMP2 di Groupe PSA, Opel Vivaro-e offre una gamma eccezionalmente ampia di sistemi di assistenza alla guida, come riconosciuto dalla giuria IVOTY. Oltre all’ head-up display, Opel Vivaro-e dispone di sistema di assistenza della corsia, riconoscimento esteso dei segnali stradali, avviso di stanchezza, allarme di collisione frontale e frenata automatica di emergenza. Opel ha già vinto il premio International Van of the Year con Astra Van nel 1999, la prima generazione di Opel Vivaro nel 2002 e Opel Combo nel 2019.

