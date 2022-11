Al papà l’ultima telefonata di Eleonora, la prima vittima della frana di Casamicciola

Pioveva forte e sentiva boati che provenivano dalla montagna davanti a lei. L’Epomeo a Ischia sembrava tremare. Così Eleonora Sirabella, la donna di 31 anni prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola Terme, ha chiamato al telefono il padre che vive nel comune di Lacco Ameno. Chiedeva aiuto, gli raccontava quanto stava accadendo. Non ha fatto in tempo a mettersi in salvo ed è morta travolta dal fango. Il padre è rimasto bloccato in auto, con il fiume di fango e detriti che gli piombava addosso. La frana ha portato via anche il marito di Eleonora. Si chiama Salvatore Impagliazzo e fa il marinaio tra Ischia e Napoli. In alcuni punti i Vigili del Fuoco non possono arrivare perché il fango é profondo anche quattro metri.