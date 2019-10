Al party di Michele Franzese in via Morelli le star del calcio e della moda made in Napoli

Un evento assolutamente esclusivo che metterà insieme le eccellenze “made in Naples” di due settori come calcio e moda che regalano emozioni indimenticabili: l’appuntamento è per giovedì 17 ottobre (start: ore 19), nelle bellissime sale del Luxury Brands store di Michele Franzese in Via Domenico Morelli 6 (piazza dei Martiri), quando saranno presentati in esclusiva “Sarò con te”, il volume con la storia ufficiale del Calcio Napoli, un prodotto unico nel mondo editoriale poiché si tratta della prima biografia realizzata attraverso i social media su una squadra di calcio, e le imperdibili collezioni dei fashion brands più trendy del momento come le ultimissime collezioni di Wild Mascot by Jessica Ziolek, compagna della punta del Napoli Arek Milik e vincitrice della Polish Fashion Week; e ancora di Amen Couture, The Atelier di Giotto Calendoli, KTN Kiton e SUAHRU.

Saranno presenti, oltre agli autori delle collezioni, calciatori e personalità dello spettacolo che renderanno ancora più prestigiosa una serata già esclusiva nella quale sarà offerto un aperitivo con japanese food by Iki restaurant, Champagne e DJ-set live. Tanta musica e moda, dunque, tanto food e divertimento, tante emozioni. E naturalmente tanto Napoli e tanta Napoli.

Il progetto della social Biography del Calcio Napoli “Sarò con te”, titolo di uno dei più famosi cori del Napoli, nasce a cura del team di “Epico”, una piattaforma digitale di “co-creazione” globale innovativa che connette i fan ai propri idoli, brand e squadre. I tifosi del Napoli, in questo caso, hanno inviato migliaia di domande ai loro beniamini e anche a quei personaggi che vivono il Napoli dietro le quinte conoscendone la storia come nessun altro. Sono state scelte le domande più belle, e con le risposte dei protagonisti è stata costruita una biografia del tutto “nuova”, grazie al punto di vista di chi il Napoli lo ama davvero, e cioè i suoi tifosi. Il risultato è una storia unica, diversa, originale con la quale il Napoli si è raccontato direttamente ai propri fan, senza filtri.

Il mondo di Epico e la nuova rivoluzionaria piattaforma di social engagement ed entertainment è disponibile su www.epico.com, e @wearepico su Instagram, Facebook e Twitter.

Per chi lo volesse, sarà possibile acquistare la versione Limited della Social Biography.