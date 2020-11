Industria Felix, premio per 12 imprese campane nell’edizione 2020

Sono 12 le aziende campane, su 122 in tutta Italia, premiate nell’ambito dell’edizione 2020 di Industria Felix. Queste imprese sono state scelte in 18 settori strategici e saranno insignite dell’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, un riconoscimento assegnato sulla base di criteri oggettivi, che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività (valutato sulla base dei bilanci depositati), del Cerved Group Score (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

Asi Benevento, orgoglio per Rummo

“Ancora una volta il pastificio Rummo si distingue per performance gestionali e affidabilità finanziaria. L’Alta onorificenza di bilancio del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete” assegnata alla Rummo Spa dimostra la solidità e la serietà imprenditoriale di questa industria che rappresenta un fiore all’occhiello della realtà Asi Benevento ma anche dell’intero agroalimentare sannita e campano”. Così Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento e consigliere Ficei con delega Sud e Zes. “Riconoscimenti come questi – prosegue – sono il frutto della forza e determinazione di imprenditori che hanno saputo fronteggiare momenti economico/finanziari complessi, proprio come quello che stiamo vivendo, riuscendo non solo a sopravvivere ma anche a rafforzare la propria competitività. L’esempio della Rummo e delle altre aziende che operano con dedizione e serietà sul nostro territorio e nel consorzio Asi ci deve far guardare con ottimismo ad una ripresa post Covid che – conclude Barone – sia non solo dell’industria locale ma dell’intero territorio che oggi più che mai ha fame di lavoro”.

LE CAMPANE PREMIATE

Napoli (5): Alilauro Gruson Spa; Bellevue Spa; Gori Spa; L.R.S. Trasporti Srl; Ucm Sportswear Srl (Cotton&Silk)

Salerno (4): Avino Srl; Extremebit Srl; San Giorgio Spa; Trans Italia Srl

Avellino (1): Italfrom Srl

Caserta (1): Proma Spa

Benevento (1): Rummo Spa