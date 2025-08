Al Pitti pizza&friends a Salerno Claudio Messina spiega come si trasforma il cibo in business

La pizza è ottima anche per fare business. A dimostrarlo è Claudio Messina con il decalogo presentato al Pizza Pizza&Friends in programma in Piazza della Libertà a Salerno fino al 3 agosto. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Arechi Business Club, coordinato da Gabriele Pinto. Partendo dalle pagine del libro di Messina, “Business a tavola ovvero referral tasting. Strategie per crear relazioni professionali di successo”, è stato lanciato un assunto chiaro e provocatorio: può una cena a base di pizza trasformarsi in uno strumento strategico per fare business? “Cibo e business sono un linguaggio universale – spiega Claudio Messina, tra i massimi esperti italiani di marketing relazionale – abbassano le difese e ci permettono di raccontarci in profondità”. Con oltre vent’anni di esperienza e più di 50mila imprenditori e professionisti formati tra Italia ed estero, Messina al Pitti Pizza&Friends ha proposto una guida pratica per chi vuole imparare a nutrire relazioni a tavola. Chi rispetta le regole del marketing relazionale a tavola aumenta del 60% il livello di fiducia tra gli interlocutori e moltiplica fino a quattro volte la fidelizzazione. La pizza, in questo, è un alleato potente. E allora vale la pena imparare a scegliere la pizza giusta, porre la domanda opportuna, ascoltare cosa ha da dire l’altro, sedersi accanto invece che di fronte. Anche la postura conta, così come il silenzio tra una fetta e l’altra, lo sguardo che raccoglie il racconto, la stretta di mano dopo il caffè.

In Piazza della Libertà prosegue Pitti Pizza & Friends, l’evento che unisce migliaia di persone nel segno della cultura gastronomica e della musica, valorizzando un luogo simbolo della città e offrendo al pubblico un’esperienza autentica, organizzata con grande professionalità. Domani il quarto di cinque giorni di programmazione, in cui il cuore pulsante del lungomare si trasforma in una festa collettiva, tra live d’autore, degustazioni eccellenti e un richiamo turistico che premia l’intero territorio campano.

Sabato 2 agosto: Masini, Desideri, Abbate, Aka7even e tanti altri sul palco

Il quarto giorno del festival si preannuncia come uno dei più ricchi di emozioni. Sabato 2 agosto toccherà infatti a Federica Abbate, penna sopraffina e voce tra le più raffinate del nuovo pop italiano; al carisma travolgente di Marco Masini, artista che ha fatto la storia della canzone d’autore; e poi ancora Aka7even, Senza Cri, Antonia, tre giovani protagonisti usciti dalla fucina di Amici, e Grelmos, voce rap magnetica e fuori dagli schemi. Spazio anche ai nuovi volti della scena emergente, grazie alla collaborazione con la Florence Academy, con Deborah, Dambro, Francesco Florio sax, Elettroshock, Mooding e Via Mercanti.

Media partner ufficiale è Radio Kiss Kiss, che racconta l’evento ogni sera in diretta dalle ore 21, con aggiornamenti, interviste e collegamenti live. La conduzione delle serate è affidata al duo collaudato formato da Pippo Pelo e Adriana Petro, garanzia di ritmo, simpatia e coinvolgimento del pubblico.

Domenica 3 agosto si chiude in grande stile con Anna Tatangelo, artista capace di muoversi con disinvoltura tra pop e tv; Clementino, trascinante rapper-showman; Luk3, volto fresco della scena urban e anche lui targato Amici; e il talentuoso Cioffi, cantautore dall’anima metropolitana e sperimentale.

Le pizzerie

Guidate dal maestro Nunzio Mascolo, le migliori pizzerie della regione: Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria Da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria, espressione della Pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del Mito del Cilento, Il Giardino degli Dei (celiachia) di Salerno. Fondamentale anche la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità.

Un approccio scientifico alla qualità

Per garantire standard elevati sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, anche quest’anno il festival può contare sulla presenza del dott. Domenico Della Porta, Presidente dell’OSMOA – Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno. Il suo contributo rappresenta una supervisione scientifica trasversale, che integra saperi e pratiche a tutela della salute pubblica e della sostenibilità del format.

La squadra

L’evento è ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta (presieduta da Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente), Effe Emme Eventi, in collaborazione con Santoro Creative Hub e con il patrocinio e il sostegno di: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana, IPSEOA Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia. Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Eté Supermercati, Motta Caffè, Molini Pizzuti. Sponsor: Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Gruppo Noviello, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni, Car Off Shore. Sponsor tecnici: I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.

Info utili

Il ticket d'ingresso ha un costo di 16 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, un caffè e l'accesso all'area spettacolo. Per i bambini dai 6 ai 10 anni è previsto un ticket ridotto di 12 euro. Chi desidera solo assistere ai momenti musicali può acquistare la drink card al costo di 12 euro. È disponibile anche una card dedicata per i celiaci, con pizza gluten free, bibita e caffè, presso il forno della Pizzeria "Il Giardino degli Dei". I ticket e le drink card potranno essere acquistati direttamente al botteghino all'ingresso e saranno validi esclusivamente per il giorno dell'acquisto.